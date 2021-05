D’Aniello: «Racconto i Modena City Ramblers: musica e cuore della mia band»

Per una volta le parole della quarta di copertina parlano chiaro: «Noi, che eravamo emiliani, cresciuti nella rossa opulenta Emilia, che provavamo a fare un po’ i ribelli, un po’ gli irlandesi, ma che poi la domenica non rinunciamo ai tortellini, perché non sia mai che la rivoluzione la facciamo a pancia vuota». Il libro di Franco D’Aniello «E alla meta arriviamo cantando» (La nave di Teseo) racconta per la prima volta l’avventura dei Modena City Ramblers, il gruppo folk-rock di cui l’autore è stato co-fondatore. Le storie, i viaggi, la musica di una band che in trent’anni ha attraversato la storia del Paese, l’ha difesa caparbiamente, seguendo una geografia umana e politica di massima coerenza. Il libro non è una biografia, D’Aniello ha inteso intessere una tela di ricordi, tanti racconti che vanno a completare il quadro di un lungo cammino condiviso.