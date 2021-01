Dante Alighieri va online Cinquanta opere in mostra alla Mai

In occasione di questo 2021 ineunte, in cui si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante, la più importante biblioteca della città propone, ogni domenica, sul suo sito e sulla sua pagina Facebook, un appuntamento con un esemplare «speciale» del suo grande patrimonio di manoscritti ed edizioni dantesche, corredato da schede di «agile lettura e facile approccio».

Una mostra virtuale che durerà tutto l’anno, 50 settimane su 52, presentando ogni volta un manoscritto o edizione dantesca: «Non solo la “Commedia”, ma saranno rappresentate anche le altre opere, le cui edizioni sono però in numero molto inferiore, rispetto al capolavoro, nei nostri cataloghi», precisa la direttrice della Civica, Maria Elisabetta Manca. Un viaggio virtuale, attraverso la «varia fortuna» dell’opera dantesca. Un modo per mettere in luce «le opere più preziose». In primo luogo, tra i manoscritti, il codice Grumelli, «recentemente digitalizzato», in ordine all’adesione all’«Illuminated Dante Project», tuttora in corso per conto dell’Università Federico II di Napoli: progetto che prevede la digitalizzazione di codici miniati danteschi custoditi nelle più importanti biblioteche del territorio nazionale. Codice interessante già «per la legatura, e per il fatto di essere interamente palinsesto» (sotto, grazie a Dio, prevalentemente imbreviature notarili).