Sabbia, disegni e danza: Andrea e Samuele emozionano «Italia’s Got Talent» - Video

La magia della «sand art» dell’artista bergamasco Andrea De Simone ha conquistato il palcoscenico di «Italia’s Got Talent», la popolare trasmissione di Sky in onda ieri sera in prima tv, con la partecipazione dei giudici Federica Pellegrini, Elio, Mara Maionchi e Frank Matano. Andrea, un giovane 27enne di Albino, ha infatti incantato la giuria e il pubblico con una performance toccante che prima tratteggiava una storia romantica, su una musica soave, ma finiva poi con una improvvisa rottura e con il ricordo della strage di Bologna, l’attentato di sabato 2 agosto del 1980 alla stazione del capoluogo emiliano. Il 27enne ha disegnato dal vivo con la sabbia alcuni elementi caratteristici della strage – la stazione e la valigia ad esempio – e li ha proiettati su un grande telo davanti al quale danzava Samuele, un giovane ballerino anche lui bergamasco. I disegni si sono uniti quindi alla danza, in un racconto continuo che ha emozionato tutti i presenti e che ha permesso ai due bergamaschi di ottenere il plauso della giuria, conquistando i famosi «quattro sì».

Nonostante la giovane età, Andrea De Simone lavora da molti anni nel mondo della sand art. Nel 2013, il 27enne ha fondato infatti la Compagnia Sabbie Luminose, un gruppo artistico che opera in Italia e in Europa con un team di under 30 provenienti dal mondo della comunicazione e dello spettacolo. Tante sono le collaborazioni siglate nel corso di questi anni dalla Compagnia con importanti realtà aziendali e istituzionali, su tutte spiccano una serie di progetti con il Quirinale e con la Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di video specifici e promozionali in occasione del concerto in memoria delle vittime del Covid, organizzato per la Festa della Repubblica 2020.