Ditonellapiaga, il nuovo disco tra ironia e leggerezza. Il 3 luglio al «Nxt»

Ditonellapiaga, «Che fastidio!». Il tour di Margherita Carducci fa tappa a Bergamo, il 3 luglio, al «Nxt» di piazzale Alpini (inizio ore 21.30; ingresso 1 euro ). Classe 1977, artista di carisma e personalità, ha scelto di schierarsi dalla parte camaleontica del pop elettronico, mettendo insieme cantautorato, sonorità retrò e attitudine urban. Il carisma e la teatralità non mancano, nei due Sanremo frequentati Ditonellapiaga ha avuto modo di dimostrarlo ampiamente. Ha conquistato pubblico e critica con qualche canzone che mette in sintonia testi riflessivi e al tempo ironici, capaci di esercitare una certa carica provocatoria, proprio come l’hit festivaliera «Che fastidio!» spedita all’indirizzo di questa contemporaneità distorta.

«Ci ho messo tutte le mie contraddizioni: l’ironia, la fragilità, la leggerezza, il bisogno di libertà. È un progetto nato anche dall’esigenza di fermarmi, prendermi del tempo, ritrovare il modo più sincero e autentico di raccontarmi, giocando allo stesso tempo con le dinamiche dello star system, dell’immagine e con tutte quelle aspettative che spesso ci fanno sentire costantemente sotto pressione»

Dall’ultimo Festival sanremese è uscita bene: ha vinto il prestigioso «Premio Giancarlo Bigazzi» per il miglior componimento musicale. L’ultimo album «Miss Italia», uscito a ridosso delle kermesse, ha fatto un po’ discutere per il titolo, ma alla fine si è mosso sul mercato con disinvoltura. Il singolo più recente s’intitola «Businessman». «Con il nuovo disco ho voluto raccontare un momento di cambiamento personale e artistico», spiega la cantautrice romana. «Ci ho messo tutte le mie contraddizioni: l’ironia, la fragilità, la leggerezza, il bisogno di libertà. È un progetto nato anche dall’esigenza di fermarmi, prendermi del tempo, ritrovare il modo più sincero e autentico di raccontarmi, giocando allo stesso tempo con le dinamiche dello star system, dell’immagine e con tutte quelle aspettative che spesso ci fanno sentire costantemente sotto pressione. In queste canzoni convivono lati molto diversi di me, e credo sia proprio questo a renderle vere».