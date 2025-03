Domenica 9 marzo a Selvino la Minimarcia di Carnevale

A Selvino torna la Minimarcia di Berto il Castoro, in programma per il weekend dell’8 e 9 marzo unendo le celebrazioni della Festa della Donna e del Carnevale Ambrosiano. Giunta alla sesta edizione, è ormai un appuntamento chiave del calendario turistico di Selvino.

Sabato 8 marzo: il programma

Un sabato 8 marzo ricchissimo di appuntamenti: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 sarà possibile effettuare le iscrizioni alla Minimarcia presso la Casa di Berto, in corso Monte Rosa 46. Contemporaneamente, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, l’Oratorio di Selvino ospiterà i laboratori «Una maschera speciale» dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Per l’occasione, bar e locali resteranno aperti fino a tarda sera per permettere a tutti di festeggiare in allegria.