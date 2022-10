Dopo «Amici» Luigi Strangis incontra i fan a Curno

A pochi mesi dalla vittoria di «Amici», il più gettonato tra i talent della televisione italiana, Luigi Strangis salta da una parte all’altra, tra un firmacopie e un concerto. È uscito settimana scorsa il nuovo album «Voglio la gonna» anticipato dal singolo «Stai bene su tutto». L’ep d’esordio che porta il suo cognome è andato bene, ora l’album dovrebbe fare la differenza. Così questo ventenne di belle speranze, originario di Lamezia Terme, colleziona impegni e picchia senza sosta sul ferro, finché è caldo. I primi concerti a Milano e a Roma il 16 ed il 20 novembre; il 27 ottobre sarà nelle sale cinematografiche come protagonista del film «Il Talento di Mr. Crocodile»: Luigi interpreta le canzoni cantate in italiano dal coccodrillo Lyle, in versione originale sono interpretate dal cantautore canadese Shawn Mendes. Quanto all’instore tour organizzato per incontrare i fan, è partito a ridosso della pubblicazione del disco e si conclude domenica 23 ottobre proprio in Bergamasca, al Centro Commerciale di Curno (inizio ore 14).