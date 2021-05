«Druso Live!», un doppio album per ripartire: i musicisti non mollano

Trentadue tra band e artisti, un doppio vinile registrato dal vivo nel noto locale di Ranica. «Druso Live!» è un segnale di speranza e la certezza che i musicisti bergamaschi non si arrendono e sperano di ripartire, in sicurezza. Anche il doppio album dal vivo è stato registrato in sicurezza, a locale vuoto.

Musicisti e band si sono alternati sul palco nel giro di un paio di sedute di registrazione. Ognuno ha avuto tre minuti di tempo e lo spazio di una canzone. Il doppio vinile appena pronto (ai primi di luglio) verrà messo in vendita a 40 euro in seno alla campagna di sostegno «Back To The Druso». Sarà possibile ordinarlo sul sito www.drusoshop.it o in vendita durante le serate organizzate dal «Druso» stesso presso la «Baitella Ice Skating» di Songavazzo.