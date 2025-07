Due incontri sull’urgenza della pace

Due conversazioni per sostenere l’urgenza della pace grazie al Public Program di «de bello. notes on war and peace», la mostra di gres art 671 che parla di guerra e di umanità. A Bergamo due nuovi appuntamenti con Premi Nobel, leader internazionali e personalità impegnate a promuovere la pace, la riconciliazione e i diritti umani. Gli incontri sono aperti a tutti, gratuiti, su prenotazione fino a esaurimento posti (https://gresart671.org/it/activities).

Dopo aver ascoltato i Premi Nobel per la Pace Tawakkul Karman, come prima donna araba (presente a Bergamo con Samia Nkrumah), e Nadia Murad, sopravvissuta all’Isis, domenica

La reporter Cecilia Sala 14 settembre alle 20.30 gres art ospita Jody Williams, attivista americana per i diritti umani, Premio Nobel per la pace nel 1997 per la sua leadership nella campagna internazionale per la messa al bando delle mine antiuomo, insieme a Kailash Satyarthi, sostenitore indiano dei diritti dell’infanzia, Premio Nobel per la pace nel 2014 per i suoi sforzi volti a porre fine al lavoro minorile.