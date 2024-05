Due viaggiatori del tempo descrivono la Gandino del ’400

Nell’Auditorium Maconi nel Centro Pastorale di Gandino il 24 maggio alle 20,30 è in programma un affascinante «viaggio nel tempo». Si tratta della presentazione del primo tomo de «Quattro passi a Gandino nel Quattrocento», opera di Pietro Gelmi e Battista Suardi e corredato dai disegni di Patrizia Maffeis e Bepi Rottigni. L’opera (255 pagine - Tipografia Radici Due) raccoglie la cronaca di un ipotetico viaggio di autori e disegnatori nella Gandino del XV secolo. Un secondo libro, con analogo viaggio fra Barzizza, Cazzano, Peia, Leffe e nella Basilica è in programma entro fine anno.

«Fotografie» di un passato mai visto

«Il ricorso alla Macchina del Tempo - spiega Gelmi - è un artificio letterario, adottato per rendere più intrigante il nostro racconto. L’intento mio e di Battista Suardi era di proiettarci a Gandino nella seconda metà del Quattrocento e descrivere tutto quello che avremmo visto, di bello e di brutto. Innanzitutto non era possibile portare con noi le nostre macchine fotografiche perché a quell’epoca ovviamente non esistevano. Chiedemmo quindi a Bepi Rottigni e a Patrizia Maffeis di accompagnarci nel nostro crono-viaggio, per fissare su disegno gli scorci e gli edifici di Gandino, come sarebbero apparsi ai loro occhi sei secoli fa».

Usi e costumi d’altri tempi

La data scelta per andare a ritroso (6 maggio 1476) non è casuale: in quell’anno fu infatti realizzato un dettagliato censimento, disponibile negli archivi, da cui è stato possibile ricavare preziose informazioni. Emergono usi e costumi del tempo, passando dagli antichi mestieri alle arcaiche cure sanitarie, le incerte pratiche d’igiene, i matrimoni, le taverne, senza dimenticare malcostumi clericali e popolari.

Luoghi e costruzioni scomparse