Estate in Carrara, cultura nel verde: letture, yoga e musica a lume di candela - La mappa degli spazi estivi

Non un semplice spazio verde a servizio del museo, ma un vero e proprio prolungamento dell’esperienza culturale: con il programma Estate in Carrara, Accademia Carrara conferma la centralità dei Giardini PwC all’interno della propria visione, trasformandoli da luogo di passaggio a spazio di incontro, partecipazione e produzione culturale. Da giugno a settembre, il museo propone un calendario articolato di appuntamenti che intrecciano arte, letteratura, musica, benessere, creatività e riflessione contemporanea, valorizzando il dialogo tra patrimonio artistico, natura e comunità.

«I Giardini PwC, per la Carrara, come sempre abbiamo sostenuto, rappresentano un’opportunità in più offerta ai visitatori del museo e a chiunque voglia godersi del tempo libero in uno spazio verde ai piedi delle mura. – sottolineano la direttrice Maria Luisa Pacelli e il General Manager Gianpietro Bonaldi - In più, sono l’espressione di un’idea di museo aperto, capace di estendere la propria azione oltre le sale espositive e di abitare lo spazio pubblico come luogo di relazione. In questo senso i giardini assumono un ruolo strategico: non sono una cornice dell’Accademia Carrara, ma una delle sue dimensioni più vitali e dinamiche».

Letteratura e paesaggio

Tra gli appuntamenti che accompagneranno l’estate torna il Club di Lettura, realizzato in collaborazione con il Circolo dei Narratori e il Sistema Bibliotecario Urbano di Bergamo. Gli incontri del 17 giugno, 22 luglio, 26 agosto e 30 settembre offriranno occasioni di confronto dedicate al rapporto tra letteratura, paesaggio e natura, temi particolarmente coerenti con il contesto che li ospita.

L’attenzione al benessere trova invece espressione nel ciclo Yoga in Carrara, organizzato insieme a The Bridge for Hope e Yoga 108. Le lezioni del 18 giugno, 16 luglio, 6 agosto e 17 settembre uniranno la pratica yoga alla contemplazione delle opere e dell’ambiente circostante. Un’iniziativa che assume anche una valenza solidale, dal momento che parte del ricavato sarà destinata ai progetti a sostegno dei pazienti oncologici.

Ricamo, piante e fiori

La programmazione estiva dedica ampio spazio anche alla creatività manuale. I laboratori di Ricamo e Uncinetto, sviluppati con Maresana Lab, invitano il pubblico a rileggere la collezione della Carrara attraverso il linguaggio dell’artigianato contemporaneo (21 giugno, 12 luglio, 13 settembre e 20 settembre). Parallelamente, il ciclo Flower Class, guidato dai professionisti dei Giardini di Giava, propone un percorso dedicato all’arte floreale e alla composizione botanica, rafforzando il legame tra esperienza estetica e mondo naturale (24 giugno, 1, 15 e 29 luglio). Uno dei momenti più attesi sarà Candle Notes, in programma il 31 luglio con due repliche serali. Il concerto per pianoforte, illuminato da centinaia di candele, offrirà un’atmosfera suggestiva, ulteriormente valorizzata dalla presenza dell’installazione «La Forza» di Chiara Camoni.

Proprio il 25 giugno verrà infatti inaugurata la nuova installazione scultorea permanente realizzata nell’ambito del progetto «Figure nel paesaggio». L’opera entrerà stabilmente nei Giardini PwC, consolidando la vocazione del luogo come spazio in cui l’arte contemporanea dialoga con la natura. La presenza di Camoni, protagonista del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2026, conferisce ulteriore rilievo a un intervento destinato a lasciare un segno duraturo nell’identità del museo.

Architettura contemporanea

Il calendario comprende, inoltre, un appuntamento dedicato all’architettura contemporanea. Il 10 settembre, il talk «Architettura e Rigenerazione» offrirà l’occasione per riflettere sul ruolo dell’architettura contemporanea nella trasformazione sostenibile degli spazi culturali e urbani, tema particolarmente significativo dopo il riconoscimento ottenuto dall’Accademia Carrara con il Premio Italiano di Architettura 2025 come come «Miglior Edificio» dell’ultimo triennio.