Factory Market torna il 4 e 5 maggio allo Spazio Fase di Alzano, selezioni al via

Qualità e sostenibilità

I criteri di selezione, si legge sulla pagina di iscrizione, «mirano a dare spazio a progetti handmade fondati sulla qualità, che lavorano in modo sostenibile, con grande attenzione verso i materiali e il processo creativo, ma anche alla storia che essi raccontano. Il nostro evento nasce per raccontare la scena creativa handmade in Italia, è quindi importante garantire la giusta varietà nelle categorie, dando spazio a rotazione a più progetti possibili e supportando quelli che da tempo hanno creduto nel nostro evento, contribuendo a farlo crescere». Possono partecipare sia possessori di partita Iva che hobbisti, in tal caso verrà chiesto di compilare un’autocertificazione accompagnata da documento di identità.