Festival del folclore a Bergamo: quattro Paesi in Piazza Vecchia

Palazzo Frizzoni apre le porte al Festival del folclore del Ducato di Piazza Pontida. Ad accogliere nella mattinata di oggi, 21 agosto, il duca Smiciatöt Mario Morotti con tutta l’organizzazione e le delegazioni di Georgia, Paraguay, Perù e Serbia il vicesindaco, Sergio Gandi, e l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota, cavaliere iure pleno del ducato. Con gli ospiti anche le delegazioni dei gruppi folcloristici bergamaschi – i Gioppini, il gruppo Arlecchino, la coppia ducale del Giopì e della Margì – e una rappresentativa della comunità ucraina di Bergamo.