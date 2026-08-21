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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 21 Agosto 2026

Festival del folclore a Bergamo: quattro Paesi in Piazza Vecchia

L’EVENTO. Delegazioni di Georgia, Paraguay, Perù e Serbia accolte a Palazzo Frizzoni. Spettacoli fino al 26 agosto tra Bergamo e ChorusLife.

Lettura meno di un minuto.
Stefano Vailati
Stefano Vailati Collaboratore
Festival del folclore a Bergamo: quattro Paesi in Piazza Vecchia
La visita a Palazzo Frizzoni di partecipanti e organizzatori del Festival del folclore del Ducato di Piazza Pontida
(Foto di Bedolis)

Palazzo Frizzoni apre le porte al Festival del folclore del Ducato di Piazza Pontida. Ad accogliere nella mattinata di oggi, 21 agosto, il duca Smiciatöt Mario Morotti con tutta l’organizzazione e le delegazioni di Georgia, Paraguay, Perù e Serbia il vicesindaco, Sergio Gandi, e l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota, cavaliere iure pleno del ducato. Con gli ospiti anche le delegazioni dei gruppi folcloristici bergamaschi – i Gioppini, il gruppo Arlecchino, la coppia ducale del Giopì e della Margì – e una rappresentativa della comunità ucraina di Bergamo.

Festival del folclore a Bergamo: quattro Paesi in Piazza Vecchia

Il festival entra nel vivo nella serata di oggi, 21 agosto, con lo spettacolo dei quattro gruppi folcloristici georgiano, paraguaiano, peruviano e serbo riuniti in Piazza Vecchia. Le rappresentative si muoveranno poi nei prossimi giorni per la provincia, passando anche per una serata ciascuno dalla piazza Sagittario del ChorusLife. Qui domani, sabato 22, si esibirà la Serbia, seguita domenica 23 dal Perù, lunedì 24 dalla Georgia, per chiudere martedì 25 con il Paraguay. Tutte le serate inizieranno alle 20,45. Mercoledì 26 agosto, nel giorno di Sant’Alessandro, i gruppi folcloristici incontreranno le autorità civili e religiose alle 12, dopo la messa del vescovo in duomo, per poi salutare la città esibendosi tutti insieme alle 16 in piazza Matteotti.

«Vi diamo il benvenuto a nome di tutta la città – il saluto di Gandi –. È un piacere lavorare al fianco del Ducato, che preserva le nostre tradizioni e realizza in quasi totale autonomia iniziative come questa». Per il Duca, eventi come questo «sono gesti di grande rispetto da parte dell’amministrazione comunale verso la manifestazione».

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