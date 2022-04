Fondazione Creberg, le opere di Agliardi dedicate alla carità in dono a enti e associazioni del territorio

Nel corso dell’anno 2019, in collaborazione con Fondazione Creberg, l’artista bergamasco Fabio Agliardi realizzò quindici pannelli di grandi dimensioni che illustrano le sette opere di misericordia corporale e le sette opere di misericordia spirituale , con un ultimo dipinto che raffigura la sorprendente novità, la quindicesima opera di misericordia («La Cura della Casa Comune»), indicata da Papa Francesco nel suo messaggio del 1° settembre 2016 per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato. In ogni tela, accanto alla simbologia astratta di singoli gesti rappresentativi delle opere di misericordia, Fabio Agliardi raffigurò – su input dei Curatori, Angelo Piazzoli e Tarcisio Tironi - un dettaglio relativo a luoghi o monumenti del territorio bergamasco, cari all’artista, espressivi per la miglior comprensione del dipinto stesso e della relativa opera.