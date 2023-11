Giorgio Pasotti: «Do voce a chi salvò Calcio dalla fame»

Una storia di coraggio e di valori autentici, dove dodici semplici cittadini misero a rischio i loro beni, credendo fermamente nel valore superiore del bene comune, declinandolo in spirito di autentica e vera mutualità.

È questo quanto verrà messo in scena venerdì alle 21 (ingresso libero e gratuito), nella chiesa parrocchiale di Calcio, per l’evento celebrativo che la Banca di Credito Cooperativo dell’Oglio e del Serio ha pensato per festeggiare i 120 anni della Fondazione della Cassa Rurale di Prestiti di Calcio. Uno spettacolo, «Aspettando domani», che racconta il fatto scatenante dell’evento che ha permesso la fondazione della Cassa Rurale di Prestiti di Calcio.

Il rimo Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale di Calcio fondata nel 1903: Alessandro Baruffi è il secondo in basso partendo da destra Gli spettatori assisteranno così al monologo di Alessandro Baruffi, uno dei dodici coraggiosi uomini che il 16 luglio 1903 investirono due Lire di quota sociale e misero a garanzia il proprio patrimonio per fondare la Cassa Rurale di Prestiti di Calcio. Attraverso le sue parole, pronunciate alla vigilia della costituzione, scopriamo le ragioni e gli ideali che spinsero un umile falegname a imbarcarsi in un’impresa tanto ardita e gli innumerevoli dubbi con cui, anche a causa del legittimo timore per il futuro di moglie e figli e del tentativo di parenti e amici di dissuaderlo a correre un simile rischio, si trovò a fare i conti nel momento della scelta.

Nonostante tutto, però, decise di fidarsi degli altri fondatori e del proprio istinto. L’indomani, animato dal desiderio di cambiare le sorti dei suoi compaesani più poveri e strapparli da miseria e strozzini, prese coraggio e lasciò la sua firma sull’Atto Costitutivo della Cassa Rurale di Calcio. La storia, come ben sappiamo, alla fine gli ha dato ragione.

Affidato alla direzione artistica di deSidera e creato dalla giovane scrittrice Carlotta Balestrieri, «Aspettando domani» verrà interpretato, accompagnato dalla violoncellista Daniela Savoldi, da Giorgio Pasotti con cui abbiamo parlato proprio del reading.

Pasotti, perché ha deciso di accettare questo ruolo?

«Mi ha colpito la vicenda umana di questa storia. Questi uomini semplici, che hanno cambiato le sorti del mondo coi loro gesti, hanno valore alto e noi dobbiamo lodarli ed essergli vicini e onorare queste scelte e le persone che coi loro gesti hanno fatto cose importanti. Dobbiamo essere ispirati da loro. Quindi era giusto che accettassi il ruolo e il minimo che possa fare è leggere una storia di una di queste persone che hanno contribuito nella costruzione di un mondo migliore».

Come è stato lavorare a questo spettacolo?

«È stato tutto molto semplice. Quando si hanno di fronte persone preparate e professionisti affermati è tutto molto semplice. L’armonia si è raggiunta facilmente».

Quale è la storia che racconta questo spettacolo, quella che si può scorgere dietro alla trama e ai fatti?

«Stiamo parlando di un uomo che aveva otto figli, di un falegname, di una persona umile e semplice. In realtà questi falegnami non erano poi semplici bottegai ma di più, erano artisti, persone che avevano una passione e ne facevano un lavoro. Oggi è molto difficile rendere la propria passione il proprio lavoro, si pensa al risultato. E poi la famiglia: se pensiamo ad oggi una famiglia di otto figli sembra impossibile; oggi vi è l’egoismo di una società che ci ha portato a non fare figli o al massimo ad averne 1 o 2. Mentre all’epoca, pur non avendo possibilità economiche elevate, le famiglie contribuivano a far figli e creare così la società, e senza far mancare nulla a loro. Ci sono quindi tante sotto-storie molto importanti in questa vicenda che ci ispirano e insegnano come le lamentele di oggi non sono nulla e come all’epoca, con molto meno, funzionava paradossalmente tutto meglio».

Chi è Alessandro Baruffi? E cosa porta in scena di sé stesso, cosa renderà Alessandro Baruffi un po’ Giorgio Pasotti?

«In realtà io non vorrei ci fosse nulla di Giorgio Pasotti. Vorrei solo prestare la mia voce a un testo e attraverso la mia competenza fare arrivare la vita di questa persona nella vita di oggi. Non vi sarà nulla di mio se non la capacità di far comprendere le parole di Baruffi, di emozionare e meglio ancora valorizzare questa storia. Io ci sarò solo per restituire la sua vita semplice che è in realtà gigantesca per quello che ha fatto costituendo questa banca».

Esistono oggi persone coraggiose come Baruffi? La società attuale non dovrebbe ritrovare quello spirito che ha permesso ai 12 fondatori di mettere a rischio i loro beni, credendo fermamente nel valore superiore del bene comune, declinandolo in spirito di autentica e vera mutualità?