Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 21 Gennaio 2026

Giorno della Memoria, dalla Rocca alla stazione: il programma delle cerimonie

COMUNE DI BERGAMO. Martedì 27 gennaio cerimonie alla Rocca, in stazione e a Palazzo Frizzoni con scuole e associazioni per ricordare le vittime della Shoah e delle deportazioni.

Vedi allegato Vedi documenti allegati
Redazione Web
Redazione Web
Il logo della Giornata delle Memoria a Bergamo
Il logo della Giornata delle Memoria a Bergamo

Il 27 gennaio 1945 il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato, rivelando al mondo l’orrore del genocidio nazista. Dal 2000 il Giorno della Memoria è entrato nel calendario civile italiano e, dal 2001, una legge ne affida il significato a un ricordo collettivo che comprende la Shoah, le leggi razziali, le deportazioni e il coraggio di chi si oppose allo sterminio salvando altre vite.

Gli organizzatori di vari eventi promossi nella Giornata della Memoria insieme al Comune di Bergamo
Gli organizzatori di vari eventi promossi nella Giornata della Memoria insieme al Comune di Bergamo

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Bergamo celebra la ricorrenza con un programma articolato, che affianca le cerimonie istituzionali nei luoghi simbolo della città a un percorso culturale condiviso con enti e associazioni, per interrogarsi sul valore attuale del fare memoria.

«La memoria, quando diventa abitudine, rischia di perdere la sua forza trasformativa. Ricordare oggi significa assumersi una responsabilità verso ciò che accade»

«A venticinque anni dall’istituzione del Giorno della Memoria sentiamo il bisogno di guardare con maggiore profondità a questa ricorrenza – spiega l’assessore alla Cultura Sergio Gandi –. La memoria, quando diventa abitudine, rischia di perdere la sua forza trasformativa. Ricordare oggi significa assumersi una responsabilità verso ciò che accade».

Gli eventi istituzionali

Le cerimonie istituzionali, in programma martedì 27 gennaio, prenderanno il via alle 9.45 al Parco delle Rimembranze alla Rocca, con la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi dedicate agli ebrei bergamaschi deportati e alle ceneri dei deportati nei lager. Alle 11 alla Stazione ferroviaria, al binario 1, si terrà l’omaggio alla lapide in memoria dei lavoratori deportati, con interventi di Aned Bergamo e degli studenti dell’Istituto Paleocapa.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA.

Alle 12 nel giardino di Palazzo Frizzoni un momento di raccoglimento ricorderà i venti bambini ebrei uccisi a Neuengamme, seguito dall’omaggio a Pierantonio Cividini. Un 27 gennaio che, come sottolinea la direttrice Isrec Elisabetta Ruffini, «diventa occasione di riflessione condivisa, capace di tenere insieme passato e presente e di coinvolgere l’intera comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
governo
Morte
Sergio Gandi
Elisabetta Ruffini
Comune di Bergamo
Aned Bergamo
Istituto Paleocapa