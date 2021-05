I Mercanti di Liquore: cantiamo la Lombardia, ferita e operosa

Un tempo sempre in giro per concerti, i Mercanti di Liquore tornano al futuro con una canzone dedicata alla loro regione ferita, «Lombardia». Il pezzo fa così: «Lombardia, com’è facile volerti male. Di sorrisi non ne fai e ti piace maltrattare. Ma noi siamo i figli storti, nati dentro un’osteria. E riusciamo a respirare, pur essendo in Lombardia». La regione d’origine dei Mercanti viene descritta con affetto, come accade nelle canzoni americane dove si descrivono le contraddizioni sociali, ma si riconoscono con orgoglio i tratti di un radicamento inevitabile. Da una parte la Lombardia è «ferita», dall’altra «orgogliosa», «operosa», pronta a rinascere e a rimettersi in pista anche dopo un guaio lacerante come la pandemia. I Mercanti di Liquore si ritrovano dopo dieci anni di ferma da «figli storti», musici di stampo anarcoide, sempre pronti a viaggiare «in direzione ostinata e contraria».