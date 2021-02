I Pinguini con Bugo a Sanremo Il festival: «Non sarà un’avventura»

Tornare a Sanremo è «Un’avventura» per i Pinguini Tattici Nucleari. Nella serata delle cover, giovedì 4 marzo, cantano con Bugo, lungi da ogni tentazione destrutturante alla Morgan.

Il brano è uno spettacolo degli anni Sessanta, un pezzo del primo Battisti, quando lui orecchiava il rhythm’n’blues e Wilson Pickett faceva il diavolo a quattro sulla scena internazionale e arrivava in Riviera da star. Il viatico giusto per Lucio, bel biglietto da visita per il cantante di colore.