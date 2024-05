If-Gli amici immaginari, Trasformers e Capitan Harlock, i film nelle sale

«If – Gli amici immaginari», che combina animazione e live action, racconta la storia di un uomo che ha il potere di vedere gli amici immaginari dei più piccoli, che vengono purtroppo dimenticati e abbandonati man mano che i bimbi crescono. Il protagonista in questa commedia di John Krasinski è Ryan Reynolds, accompagnato da un cast di attori stellari che prestano le voci agli «If»: tra questi Emily Blunt, Bradley Cooper, Blake Lively, George Clooney, Matt Damon e Awkwafina. Un film per tutta la famiglia che riflette sul valore della fantasia e dell’immaginazione, sul mondo degli adulti e la creatività dei bambini.

«Trasformers»

Per celebrare i quarant’anni della serie animata «Transformers», uscita nel 1984, i cinema italiani ospitano un evento speciale: in sala verranno proiettati alcuni episodi classici della serie originale, arricchiti da un esclusivo dietro le quinte con Peter Cullen, Frank Welker e altri doppiatori della serie. L’evento è previsto per il 18 e 19 maggio. Qui le sale in cui puoi vederlo.

Capitan Harlock

Un altro appuntamento unico è in programma per il 20, 21 e 22 maggio: 45 anni dopo il primo incontro tra il pubblico italiano e Capitan Harlock, il pirata dello spazio creato dalla fantasia di Leiji Matsumoto torna al cinema con «Capitan Harlock. L’Arcadia della mia giovinezza», l’anime che narra le prime avventure del celebre corsaro. Qui tutte le info.

«Una storia nera»

Oltre all’animazione e ai film per famiglie, questo weekend offre anche un paio di thriller. Il primo è «Una storia nera», adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Antonella Lattanzi, ambientato in Puglia. Come già ben lascia intendere il titolo, la pellicola racconta una vicenda molto cupa, di violenza domestica, morte e ambiguità. La protagonista è Laetitia Casta, il regista Leonardo D’Agostino.

In sala anche il thriller-horror «Abigail», che narra le terribili e sovrannaturali conseguenze del rapimento di una bambina, Abigail appunto, figlia di un potente personaggio della malavita. Tra le pellicole che hanno debuttato nelle scorse settimane, sono ancora disponibili «Challengers» di Luca Guadagnino, «Ghostbusters – Minaccia glaciale», «Il regno del pianeta delle scimmie» e «The Fall Guy» con Ryan Gosling e Emily Blunt.

Integrazione Film Festival a Daste