Il 6 gennaio a Riva di Solto il Concerto dell’Epifania

Tre cori protagonisti

Un programma variegato

Il programma prevede l’esibizione dei tre cori, con programmi musicali molto diversi l’uno dall’altro, spaziando dai classici natalizi a brani più brillanti con arrangiamenti contemporanei, in un percorso musicale variegato tra generi differenti. I brani saranno intervallati da estratti di poesie e riflessioni sul tempo del Natale, dell’Epifania e del Giubileo. La parte attoriale è affidata all’interpretazione dell’attrice Camilla Mangili. Il finale del concerto prevede l’esecuzione di tre brani con l’organico dei tre cori uniti, che andranno a formare un grande coro composto da oltre 60 elementi.

Ingresso gratuito

Per l’Amministrazione di Riva di Solto è un modo per augurare a cittadini e turisti un buon anno, all’insegna dello stare insieme e della valorizzazione del territorio. Appuntamento nella parrocchiale di San Nicola Vescovo alle 20,30 del 6 gennaio, l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.