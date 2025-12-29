Cultura e Spettacoli / Val Calepio e Sebino
Il 6 gennaio a Riva di Solto il Concerto dell’Epifania
L’APPUNTAMENTO. La chiusura del calendario di eventi natalizi in programma alla parrocchia di San Nicola Vescovo.
Riva di Solto
Uno degli appuntamenti tradizionali nel calendario di iniziative natalizie a Riva di Solto: il 6 gennaio alle 20,30 torna il Concerto dell’Epifania alla parrocchia di San Nicola.
Tre cori protagonisti
Per la seconda edizione, il concerto vedrà protagoniste tre corali parrocchiali della Diocesi di Bergamo: il locale Coro Parrocchiale San Nicola diretto da Moira Bettoni, il Coro dell’Assunta della Parrocchia di Ranzanico diretto da Luca Faccanoni, il coro Semplicemente Voci della Parrocchia di San Felice al lago diretto da Giovanni Zambetti.
Un programma variegato
Il programma prevede l’esibizione dei tre cori, con programmi musicali molto diversi l’uno dall’altro, spaziando dai classici natalizi a brani più brillanti con arrangiamenti contemporanei, in un percorso musicale variegato tra generi differenti. I brani saranno intervallati da estratti di poesie e riflessioni sul tempo del Natale, dell’Epifania e del Giubileo. La parte attoriale è affidata all’interpretazione dell’attrice Camilla Mangili. Il finale del concerto prevede l’esecuzione di tre brani con l’organico dei tre cori uniti, che andranno a formare un grande coro composto da oltre 60 elementi.
Ingresso gratuito
Per l’Amministrazione di Riva di Solto è un modo per augurare a cittadini e turisti un buon anno, all’insegna dello stare insieme e della valorizzazione del territorio. Appuntamento nella parrocchiale di San Nicola Vescovo alle 20,30 del 6 gennaio, l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.
