Il Canticum Novum porta il «Messiah» in Duomo

Per i 30 anni di attività il Coro Canticum Novum di Bergamo, giovedì 19 dicembre alle 21, ingresso libero, festeggia con un Concerto di Natale in Duomo.

Verrà infatti proposta dallo stesso coro una ampia selezione sinfonico-corale dell’oratorio «Messiah« Hwv 56 di Handel alla versione originale per soli, coro e orchestra. Sotto la direzione di Erina Gambarini oltre al Coro Canticum Novum ci sarà l’ensemble Langabardum Antiqua, reduce da una tournée in Europa con Cecilia Bartoli, il soprano Elisaveta Martirosyan, il contralto Ilaria Ribezzi, il tenore Pietro Battiston tenore e il basso Alberto Peretti. L’Ensemble Langabardum Antiqua è costituito da musicisti accomunati dal comune interesse per l’interpretazione del repertorio barocco e classico attraverso l’approfondimento della prassi esecutiva.