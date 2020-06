Il cinema in sala? Rimandato a settembre Torna Esterno Notte e l’Arena nel cortile

Proiezioni nelle sale cinema? Se ne riparla a settembre. Com’era quella faccenda che «grande è la confusione sotto il cielo» e quindi «la situazione è eccellente»? Ecco, è un po’ quello che sta succedendo per la (presunta) riapertura delle sale cinematografiche, prevista, come da decreto, per il 15 giugno . Peccato che la data coincida (giorno più, giorno meno), con il periodo in cui, storicamente, le sale chiudevano o per le vacanze estive o perché aprivano le arene all’aperto. È un po’ quello che succede anche in città: l’Auditorium di Piazza della Libertà non riapre perché, appunto, in questo periodo anche gli anni scorsi, chiudeva per destinare la sala al pubblico di Esterno Notte in caso di pioggia.

Stesso ragionamento per il Conca Verde di Longuelo, che in genere chiudeva ai primi di luglio, che resta chiuso dato che apre l’Arena estiva di via Santa Lucia. Di fatto, l’unica sala che riapre è quella dell’Uci Cinemas di Orio.