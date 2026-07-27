«Il Grande Sentiero»: 40 appuntamenti tra cinema, libri e montagna

La diciottesima edizione toccherà Bergamo, Vedeseta, Carona, Astino, Cornello dei Tasso, la Val Gerola, Bruntino, Gromo, Vilminore di Scalve e la Malga Lunga di Sovere. In programma venti film, quasi tutti in anteprima provinciale, affiancati da incontri con registi, scrittori e divulgatori.

Il Grande Sentiero tra cinema e montagna

Ad aprire la rassegna, giovedì 20 agosto a Esterno Notte , sarà « Il canto della foresta » di Vincent Munier , viaggio nelle foreste dei Vosgi tra natura selvatica e memoria familiare.

Incontri, laboratori e appuntamenti per famiglie

Tra gli ospiti figurano il chimico e divulgatore Giorgio Volpi , lo scrittore Raffaele Avagliano e la geografa Margherita Cisani . Il programma comprende anche laboratori per bambini, reading, degustazioni, aperitivi e cene.

La chiusura è prevista domenica 6 settembre alla Malga Lunga con «Prima dell’Aurora», cortometraggio dedicato alla partigiana Aurora Vuillerminaz. Gli appuntamenti sono gratuiti, a eccezione delle proiezioni a Esterno Notte. Prenotazioni e programma completo sono disponibili sul sito di Lab 80.