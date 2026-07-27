«Il Grande Sentiero»: 40 appuntamenti tra cinema, libri e montagna
LA RASSEGNA. Dal 20 agosto al 6 settembre la rassegna di Lab 80 propone film, incontri, spettacoli e laboratori tra Bergamo, valli e rifugi.
Bergamo
Quaranta appuntamenti tra film, incontri, presentazioni di libri, spettacoli, laboratori ed esperienze sul territorio. Dal 20 agosto al 6 settembre torna «Il Grande Sentiero», la rassegna itinerante di Lab 80 dedicata al rapporto tra persone, ambiente e montagna.
La diciottesima edizione toccherà Bergamo, Vedeseta, Carona, Astino, Cornello dei Tasso, la Val Gerola, Bruntino, Gromo, Vilminore di Scalve e la Malga Lunga di Sovere. In programma venti film, quasi tutti in anteprima provinciale, affiancati da incontri con registi, scrittori e divulgatori.
Il Grande Sentiero tra cinema e montagna
Ad aprire la rassegna, giovedì 20 agosto a Esterno Notte, sarà «Il canto della foresta» di Vincent Munier, viaggio nelle foreste dei Vosgi tra natura selvatica e memoria familiare.
Il programma attraverserà temi come biodiversità, cambiamento climatico, lavoro e vita nei territori alpini. Tra i titoli figurano «Beyul», ambientato nella valle himalayana dello Zanskar, «Wilding», dedicato alla rinaturalizzazione di una tenuta inglese, ed «Everest Dark», sul recupero dei corpi degli alpinisti morti sull’Everest.
Spazio anche alle storie bergamasche, con «Misero Soffio Misera Carne» di Stefano P. Testa, sulla peste del 1630, e «La valle scalza», dedicato a un uomo vissuto per quasi vent’anni in solitudine sulle montagne della provincia.
Incontri, laboratori e appuntamenti per famiglie
Tra gli ospiti figurano il chimico e divulgatore Giorgio Volpi, lo scrittore Raffaele Avagliano e la geografa Margherita Cisani. Il programma comprende anche laboratori per bambini, reading, degustazioni, aperitivi e cene.
La chiusura è prevista domenica 6 settembre alla Malga Lunga con «Prima dell’Aurora», cortometraggio dedicato alla partigiana Aurora Vuillerminaz. Gli appuntamenti sono gratuiti, a eccezione delle proiezioni a Esterno Notte. Prenotazioni e programma completo sono disponibili sul sito di Lab 80.
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