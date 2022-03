Il Minicoro Monterosso canta per Papa Francesco nell’udienza speciale

Un messaggio di pace e speranza risuonerà sabato 19 marzo nell’Aula Paolo VI in Vaticano grazie alle voci di 1.300 bambini che canteranno in un’udienza speciale per l’avvio del decimo anno di Pontificato di Papa Francesco. Il Minicoro Monterosso simboleggerà la nostra città di fronte al Pontefice e testimonierà insieme ad altri 45 cori, tra cui il Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna, la gioia dello stare insieme e il sogno di essere un’unica umanità .

Papa Francesco

Questa giornata, organizzata dall’Antoniano onlus, ha come tema l’enciclica del Papa «Fratelli tutti». I bambini, attraverso le loro canzoni e le loro parole, ne rappresenteranno l’essenza durante l’udienza. La canzone omonima «Fratelli tutti» sarà introdotta da due bambini, di origine ucraina e russa, che spiegheranno come le note rappresentino il loro desiderio di una comunità dove la solidarietà superi le differenze e in cui si possa ancora immaginare un futuro dove realizzare i propri sogni. I cori, provenienti da tutta Italia, fanno parte della Galassia dell’Antoniano, una rete di cori di voci bianche nata per volere di padre Berardo Rossi nel 2001 con l’obiettivo di riunire bambini che condividessero la stessa passione.