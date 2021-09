In Piazza Vecchia prende forma la «prateria fiorita»

Quindicimila piante di 100 varietà diverse per «I maestri del paesaggio» in programma dal 9 al 26 settembre in Città Alta.

È un gran via vai di giardinieri in Piazza Vecchia, dove, vaso dopo vaso, sta nascendo la Green square, una «prateria fiorita» progettata dal paesaggista inglese Nigel Dunnett, ospite speciale della XI edizione di Landscape festival, «I maestri del paesaggio» , da giovedì 9 al 26 settembre. Il tema quest’anno è «From nature to nature» . E la natura si sta appropriando della piazza, con 15 mila piante di 100 varietà diverse. L’allestimento è accennato, ma la passeggiata in Piazza Vecchia è già un’immersione green: il progetto prevede che il 60% della sua superficie diventi una prateria.

«Gioioso, immersivo, ispirazionale», così Dunnett ha descritto il suo progetto . «Per affrontare il cambiamento climatico, la crisi della biodiversità e per un futuro sostenibile, è necessario riportare suolo, piante e natura nelle città. Per farlo, dobbiamo rendere la natura negli spazi urbani bella e sostenibile. Ecco perché mi concentro sull’estetica, colore, fiori e naturalezza. Questa è la caratteristica principale di Green square».