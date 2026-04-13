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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Lunedì 13 Aprile 2026

Integrazione Film Festival a Bergamo: film, ospiti e programma della 20ª edizione

LA RASSEGNA. Cinema internazionale su inclusione e identità dal 12 al 16 maggio.

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Integrazione Film Festival a Bergamo: film, ospiti e programma della 20ª edizione

Bergamo

Torna a Bergamo il 20° Iff – Integrazione Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità e intercultura. L’appuntamento è dal 12 al 16 maggio al Cult! Diffusione Culturale (Palazzo Libertà), con film e ospiti da otto Paesi.

Oltre 30 eventi tra proiezioni, incontri e workshop

Cinque giornate, 20 film e oltre 30 eventi tra proiezioni, incontri con registi e attori, spettacoli, mostre e workshop. In concorso cortometraggi e documentari, tutti in anteprima per la bergamasca, con tre anteprime italiane: Prayer, Halima e N.74 Senza Nome.

Film in anteprima e titoli fuori concorso

Fuori concorso spiccano Porte Bagage di Abdelkarim El-Fassi, vincitore al Bergamo Film Meeting, ed Every Day in Gaza di Omar Rammal, candidato ai David di Donatello. In programma anche il cult L’odio di Mathieu Kassovitz.

Nuova direzione artistica e ospiti internazionali

Novità di questa edizione è la guida artistica di Maurizio Bousso. Tra gli ospiti il giornalista Gabriele Del Grande e l’artista Mosa One, con installazioni e workshop. Gli incontri saranno condotti dall’attrice Fatima Romina Ali.

Integrazione Film Festival a Bergamo: film, ospiti e programma della 20ª edizione
Integrazione film festival: il direttore artistico Maurizio Bousso

Temi sociali e storie dal mondo

I film affrontano temi come migrazioni, identità, razzismo e diritti, tra cui il caso dell’attivista curda b. Due le sezioni in gara: miglior documentario e miglior cortometraggio, con premi e menzioni speciali.

Ingresso gratuito e programma online

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione online. I film saranno disponibili anche in streaming. Programma completo su iff-filmfestival.com.

Integrazione Film Festival a Bergamo: film, ospiti e programma della 20ª edizione
integrazione film festival: Fatima Romina Ali
(Foto di Roberto Vitali)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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