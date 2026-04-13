Integrazione Film Festival a Bergamo: film, ospiti e programma della 20ª edizione
LA RASSEGNA. Cinema internazionale su inclusione e identità dal 12 al 16 maggio.
Bergamo
Torna a Bergamo il 20° Iff – Integrazione Film Festival, concorso cinematografico internazionale dedicato a inclusione, identità e intercultura. L’appuntamento è dal 12 al 16 maggio al Cult! Diffusione Culturale (Palazzo Libertà), con film e ospiti da otto Paesi.
Oltre 30 eventi tra proiezioni, incontri e workshop
Cinque giornate, 20 film e oltre 30 eventi tra proiezioni, incontri con registi e attori, spettacoli, mostre e workshop. In concorso cortometraggi e documentari, tutti in anteprima per la bergamasca, con tre anteprime italiane: Prayer, Halima e N.74 Senza Nome.
Film in anteprima e titoli fuori concorso
Fuori concorso spiccano Porte Bagage di Abdelkarim El-Fassi, vincitore al Bergamo Film Meeting, ed Every Day in Gaza di Omar Rammal, candidato ai David di Donatello. In programma anche il cult L’odio di Mathieu Kassovitz.
Nuova direzione artistica e ospiti internazionali
Novità di questa edizione è la guida artistica di Maurizio Bousso. Tra gli ospiti il giornalista Gabriele Del Grande e l’artista Mosa One, con installazioni e workshop. Gli incontri saranno condotti dall’attrice Fatima Romina Ali.
Temi sociali e storie dal mondo
I film affrontano temi come migrazioni, identità, razzismo e diritti, tra cui il caso dell’attivista curda b. Due le sezioni in gara: miglior documentario e miglior cortometraggio, con premi e menzioni speciali.
Ingresso gratuito e programma online
Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione online. I film saranno disponibili anche in streaming. Programma completo su iff-filmfestival.com.
© RIPRODUZIONE RISERVATA