«Io e Gianlu» è già sold out, ma ora raddoppia

A grande richiesta il duo comico Marta e Gianluca, all’anagrafe Marta Zoboli e Gianluca de Angelis, dopo la data già sold out del 31 gennaio al cineteatro Gavazzeni di Seriate, raddoppia l’appuntamento con il nuovo spettacolo «Io e Gianlu». Si anticipa il debutto con una nuova data il 30 gennaio. I biglietti sono già in vendita al cineteatro Gavazzeni, in via Carlo Cattaneo 1 a Seriate, e su ticketone.it. a 34.50 euro (con di diritto di prevendita) per poltrona numerata. Per informazioni è possibile chiamare lo 035/294868.