La comicità di Andrea Pucci: due show al Creberg Teatro

Venerdì 6 e sabato 7 maggio alle 21, doppio show di Andrea Pucci (all’anagrafe Andrea Baccan) al Creberg Teatro di Bergamo con la partecipazione della Zurawski Live Band e la regia di Dino Pecorella. «Il meglio di...» è il titolo del nuovo one-man show: un work in progress ripercorrendo fuori dagli schemi teatrali gli scheck che lo hanno reso celebre in questi anni fino ad oggi rendendo partecipe il pubblico in sala. Pucci, cabarettista, monologhista, è un attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione «La sai l’ultima?» (stagione 1993-94).