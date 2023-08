La musica dell’autunno riparte con Renga e Nek

Saranno Francesco Renga e Nek a rompere gli indugi dopo la pausa discografica che puntualmente segna l’estate e prima della tradizionale scorpacciata che da metà ottobre segnerà la cavalcata verso il Natale. I due, legati da anni da una profonda amicizia e da una collaborazione che li ha visti calcare i palchi della penisola in un lungo tour, hanno deciso di unire le forze in un progetto che l’8 settembre sfocia in un album di inediti dal titolo «RengaNek». Undici brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti.

Quindici giorni dopo è la volta del ritorno discografico di Ligabue, a tre anni dall’ultimo lavoro «7». Il 22 settembre esce «Dedicato a noi» anticipato prima da «Riderai» e poi da «Una canzone senza tempo». Come suo solito, il rocker di Correggio non riesce a stare troppo lontano dai suoi fan e da ottobre farà ascoltare live i nuovi brani nel tour che lo porterà in giro per i palasport.

I protagonisti dell’autunno

Annalisa L’autunno (data ancora top secret) è anche il periodo scelto da Annalisa per il «E poi siamo finiti nel vortice», dopo il successo della «Disco Paradise» con J-Ax e Fedez e in attesa del suo primo tour nei palasport. Tra gli italiani, sono attesi alla prova della collaborazione anche Coez e Frah Quintale con il joint album «Lovebars», in arrivo l’8 settembre (che contiene il singolo estivo «Alta marea»). Ultimi ritocchi anche per i nuovi dischi di Sfera Ebbasta, Calcutta, Raphael Gualazzi. Album di debutto per il rampollo di casa Bocelli, Matteo, che dopo alcune prove in duetto con il padre, affronta la strada da solista. Il disco, 12 tracce in inglese e in italiano, porta il suo nome ed è anticipato da «Chasing Stars», una ballad che porta le firme dei fratelli Ed e Matthew Sheeran.

Fuori dall’Italia