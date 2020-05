La nuova canzone di Cato «Dedicata all’amico portato via dal Covid»

Tra citazioni e qualche pizzico di reggae, il suo nuovo singolo porta una ventata di freschezza tutta in levare in un periodo buio come questo e che il cantautore, originario della Valle Seriana, ha vissuto in prima persona. In copertina, spicca infatti un disegno di Emiliano Perani, una delle tante vittime di questa epidemia. Ed è proprio all’amico scomparso che Cato ha voluto dedicare il singolo, a cominciare dalla strofa: «Prendo la bici, me ne vado da solo, pedalo così forte che prendo il volo. Col vento in faccia si respira bene. E adesso scappo via».

La coperina della nuova canzone di Cato