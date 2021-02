La sarda di lago a Masterchef Giovedì sarà la regina di Sky

Il Sebino allaccia i grembiuli. Giovedì 4 febbraio su Sky una nuova puntata di MasterChef, il noto cooking show arrivato alla sua decima edizione, e protagonista dell’esterna sarà il lago d’Iseo. Il lago e uno dei suoi prodotti per eccellenza: sua maestà la sardina. Le due squadre di cuochi che si contenderanno la puntata dovranno cucinare un menù completo a base di sardina appunto, utilizzando sia il pesce fresco che essicato. E a giudicarli ci sarà chi, di sardine, se ne intende parecchio: i pescatori professionisti del Sebino.

Masterchef ha infatti ingaggiato gli ultimi pescatori rimasti sul lago (sia bresciani che bergamaschi, in tutto una dozzina) per assaggiare i piatti confezionati dai concorrenti nelle cucine en plein air allestite a Iseo. Il programma, registrato lo scorso ottobre, ha infatti scelto il porto industriale iseano come location ideale per ospitare le due brigate e le altrettante cucine.