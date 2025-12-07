Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 07 Dicembre 2025

La storia di Bergamo attraverso un dolce tradizionale: ecco la torta Donizetti

ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Prosegue la rubrica collegata al Gioco de L’Eco: per dieci giorni, dieci storie da non perdere. In questa puntata non mancano musica e cibo, un connubio perfetto soprattutto se parliamo di Gaetano Donizetti.

Fabiana Tinaglia
Fabiana Tinaglia
Caposervizio

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La torta Donizetti
La torta Donizetti

Bergamo

La torta Donizetti è un dolce tipico di Bergamo, legato alla figura del celebre compositore bergamasco. La sua storia mescola realtà e leggenda, diventando parte del patrimonio culturale e gastronomico della città. In dialetto turta del Donizet, il dolce è stato ufficialmente creato nel 1948 dal pasticcere Alessandro Balzer in occasione del centenario della morte del compositore anche se la leggenda racconta che il piatto sarebbe stato inventato su proposta di Rossini per consolare l’amico. Dagli anni Cinquanta, comunque, la ricetta si diffuse in tutte le pasticcerie di Bergamo ed è depositata presso la Camera di Commercio di Bergamo come prodotto agroalimentare tradizionale bergamasco.

C’è una data di compleanno

Una cosa è certa: l’8 aprile, anniversario della morte di Gaetano Donizetti avvenuta nel 1848, per il calendario dell’Aifb, l’Associazione italiana food blogger, è anche quello della torta dedicata al celebre compositore.

La ricetta si diffuse in tutte le pasticcerie di Bergamo ed è depositata presso la Camera di Commercio di Bergamo come prodotto agroalimentare tradizionale bergamasco

Le caratteristiche

La torta è un dolce da forno, a base di farina, burro, zucchero, uova, frutta candita (soprattutto albicocche) e vaniglia. Il dolce viene infine spolverato di zucchero a velo ed è consigliato per la merenda, da accompagnare al tè. La consistenza è soffice ma compatta, simile a un ciambellone profumato.

La Torta Donzietti
La Torta Donzietti

Origini leggendarie

Secondo la tradizione, quindi, la torta nacque grazie all’amico e collega di Donizetti, il compositore Gioachino Rossini. Si racconta che, vedendo Donizetti afflitto dalla malinconia - probabilmente dovuta ai suoi problemi di salute e agli ultimi anni difficili della sua vita - Rossini abbia chiesto al suo pasticcere personale di inventare un dolce capace di ridargli un po’ di gioia. Da qui nacque questa torta soffice e delicata, semplice ma raffinata, che doveva “consolare” il maestro bergamasco.

Il dolce è stato ufficialmente creato nel 1948 dal pasticcere Alessandro Balzer in occasione del centenario della morte del compositore anche se la leggenda racconta che il piatto sarebbe stato inventato su proposta di Rossini per consolare l’amico

Diffusione e tradizione

La torta Donizetti è diventata un simbolo di Bergamo e viene prodotta da molte pasticcerie artigianali della città, che la propongono sia nella versione classica sia in varianti rivisitate. Il dolce viene celebrato ogni anno in occasione di eventi dedicati a Donizetti, sia musicali che culturali, come simbolo di unione tra arte e cucina.

La ricetta tradizionale

Ingredienti (per uno stampo da 24 cm)
•200 g di farina 00
•150 g di fecola di patate
•200 g di burro morbido
•150 g di zucchero semolato
•4 uova (tuorli e albumi separati)
•1 bustina di vanillina (o estratto di vaniglia)
•1 bustina di lievito per dolci
•100 g di albicocche candite a pezzetti
•50 g di ananas candito a pezzetti (facoltativo, ma tradizionale in alcune versioni)
•1 cucchiaio di maraschino (o altro liquore delicato)
•Zucchero a velo q.b.

Preparazione

1.Montare il burro e lo zucchero
In una ciotola capiente, lavora il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa.

2.Unire i tuorli
Aggiungi i tuorli uno alla volta, continuando a montare. Profuma con la vaniglia e il liquore.

3.Incorporare le polveri
Setaccia insieme farina, fecola e lievito. Aggiungili poco alla volta al composto, mescolando delicatamente.

4.Montare gli albumi
A parte, monta a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale, poi uniscili al composto con movimenti dal basso verso l’alto per non smontarli.

5.Aggiungere la frutta candita
Infarina leggermente i canditi per evitare che scendano sul fondo e incorporali all’impasto.

6.Cuocere
Versa il composto in uno stampo imburrato e infarinato (o a ciambella, tipico della torta Donizetti). Cuoci in forno statico a 180°C per circa 40-45 minuti.

7.Servire
Sforna, lascia raffreddare su una gratella e spolvera con zucchero a velo prima di servire.

La versione pop

Anche nei dessert la tradizione può rinnovarsi. La torta Donizetti, per esempio, può essere destrutturata: tagliate il dolce a cubetti, scottateli in padella con burro e zucchero di canna e serviteli con una crema al mascarpone e frutta fresca per una colazione alternativo. Una sorta di french toast alla bergamasca.

Durante Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 è nata Battito

In occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, la Torta Donizetti è stata valorizzata. Il Capab, Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi e il CPA – Consorzio Pasticceri Artigiani di Brescia, hanno infatti avviato una collaborazione con l’obiettivo di creare un dolce che diventasse l’emblema del riconoscimento. Grazie alla creatività dei maestri pasticceri che operano nelle due province, è nata una ricetta che esalta le tipicità dei due territori.

La nuova creazione ha unito infatti i dolci caratteristici delle due città: la Tùrta del Donizét di Bergamo e il Bossolà, tipicità di Brescia. Ebbene, dall’unione dei due lievitati è nato «Battito – L’incontro della dolcezza», che ricorda la forma dello sfornato bresciano, ma il cuore della ciambella bergamasca.

La sua realizzazione è a più impasti, come per il Bossolà, del quale richiama la forma, mentre la farcitura prevede albicocche e ananas candite, come avviene per la Torta Donizetti.

Il gioco de «L’Eco»

Dal 12 al 18 dicembre il quiz«Accadde Davvero a Bergamo 2025» è il dossier de L’Eco di Bergamo che racconta le storie curiose del passato del nostro territorio. A questa rubrica è collegato il gioco de L’Eco con la possibilità di vincere un’auto e buoni spesa. Un viaggio attraverso le storie curiose del passato di Bergamo, un percorso alla scoperta di grandi personaggi, invenzioni, cronache, spettacoli e imprese sportive: dieci puntate, dal 2 all’11 dicembre, tutte da leggere e da gustare con un pizzico di attenzione in più del solito. A partire dal 12 al 18 dicembre i lettori dovranno rispondere complessivamente a 10 domande legate ai contenuti degli articoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Cultura (generico)
storia
Economia, affari e finanza
Agricoltura
Tempo libero
Gastronomia
Fabiana Tinaglia
Gaetano Donizetti
Alessandro Balzer
Gioachino Rossini
EcoDiBergamo.it
camera di commercio di bergamo
Capab
Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi
Cpa
Accadde davvero a Bergamo 2025