La storia di Bergamo attraverso un dolce tradizionale: ecco la torta Donizetti

La torta Donizetti è un dolce tipico di Bergamo, legato alla figura del celebre compositore bergamasco. La sua storia mescola realtà e leggenda, diventando parte del patrimonio culturale e gastronomico della città. In dialetto turta del Donizet, il dolce è stato ufficialmente creato nel 1948 dal pasticcere Alessandro Balzer in occasione del centenario della morte del compositore anche se la leggenda racconta che il piatto sarebbe stato inventato su proposta di Rossini per consolare l’amico. Dagli anni Cinquanta, comunque, la ricetta si diffuse in tutte le pasticcerie di Bergamo ed è depositata presso la Camera di Commercio di Bergamo come prodotto agroalimentare tradizionale bergamasco.

C’è una data di compleanno

Una cosa è certa: l’8 aprile, anniversario della morte di Gaetano Donizetti avvenuta nel 1848, per il calendario dell’Aifb, l’Associazione italiana food blogger, è anche quello della torta dedicata al celebre compositore.

Le caratteristiche

La torta è un dolce da forno, a base di farina, burro, zucchero, uova, frutta candita (soprattutto albicocche) e vaniglia. Il dolce viene infine spolverato di zucchero a velo ed è consigliato per la merenda, da accompagnare al tè. La consistenza è soffice ma compatta, simile a un ciambellone profumato.

La Torta Donzietti

Origini leggendarie

Secondo la tradizione, quindi, la torta nacque grazie all’amico e collega di Donizetti, il compositore Gioachino Rossini. Si racconta che, vedendo Donizetti afflitto dalla malinconia - probabilmente dovuta ai suoi problemi di salute e agli ultimi anni difficili della sua vita - Rossini abbia chiesto al suo pasticcere personale di inventare un dolce capace di ridargli un po’ di gioia. Da qui nacque questa torta soffice e delicata, semplice ma raffinata, che doveva “consolare” il maestro bergamasco.

Diffusione e tradizione

La torta Donizetti è diventata un simbolo di Bergamo e viene prodotta da molte pasticcerie artigianali della città, che la propongono sia nella versione classica sia in varianti rivisitate. Il dolce viene celebrato ogni anno in occasione di eventi dedicati a Donizetti, sia musicali che culturali, come simbolo di unione tra arte e cucina.

La ricetta tradizionale

Ingredienti (per uno stampo da 24 cm)

•200 g di farina 00

•150 g di fecola di patate

•200 g di burro morbido

•150 g di zucchero semolato

•4 uova (tuorli e albumi separati)

•1 bustina di vanillina (o estratto di vaniglia)

•1 bustina di lievito per dolci

•100 g di albicocche candite a pezzetti

•50 g di ananas candito a pezzetti (facoltativo, ma tradizionale in alcune versioni)

•1 cucchiaio di maraschino (o altro liquore delicato)

•Zucchero a velo q.b.

Preparazione

1.Montare il burro e lo zucchero

In una ciotola capiente, lavora il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa.

2.Unire i tuorli

Aggiungi i tuorli uno alla volta, continuando a montare. Profuma con la vaniglia e il liquore.

3.Incorporare le polveri

Setaccia insieme farina, fecola e lievito. Aggiungili poco alla volta al composto, mescolando delicatamente.

4.Montare gli albumi

A parte, monta a neve ferma gli albumi con un pizzico di sale, poi uniscili al composto con movimenti dal basso verso l’alto per non smontarli.

5.Aggiungere la frutta candita

Infarina leggermente i canditi per evitare che scendano sul fondo e incorporali all’impasto.

6.Cuocere

Versa il composto in uno stampo imburrato e infarinato (o a ciambella, tipico della torta Donizetti). Cuoci in forno statico a 180°C per circa 40-45 minuti.

7.Servire

Sforna, lascia raffreddare su una gratella e spolvera con zucchero a velo prima di servire.

La versione pop

Anche nei dessert la tradizione può rinnovarsi. La torta Donizetti, per esempio, può essere destrutturata: tagliate il dolce a cubetti, scottateli in padella con burro e zucchero di canna e serviteli con una crema al mascarpone e frutta fresca per una colazione alternativo. Una sorta di french toast alla bergamasca.

Durante Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023 è nata Battito

In occasione di Bergamo Brescia Capitale italiana della Cultura 2023, la Torta Donizetti è stata valorizzata. Il Capab, Consorzio Artigiani Pasticceri Bergamaschi e il CPA – Consorzio Pasticceri Artigiani di Brescia, hanno infatti avviato una collaborazione con l’obiettivo di creare un dolce che diventasse l’emblema del riconoscimento. Grazie alla creatività dei maestri pasticceri che operano nelle due province, è nata una ricetta che esalta le tipicità dei due territori.

La nuova creazione ha unito infatti i dolci caratteristici delle due città: la Tùrta del Donizét di Bergamo e il Bossolà, tipicità di Brescia. Ebbene, dall’unione dei due lievitati è nato «Battito – L’incontro della dolcezza», che ricorda la forma dello sfornato bresciano, ma il cuore della ciambella bergamasca.

La sua realizzazione è a più impasti, come per il Bossolà, del quale richiama la forma, mentre la farcitura prevede albicocche e ananas candite, come avviene per la Torta Donizetti.

