L’arte di Noah, le sue opere a New York e ora in mostra a Bratto - Foto

L’arte è per lui «gioia pura» e un condensato di emozioni. Lo raccontano le sue creazioni, ma soprattutto i suoi occhi mentre con le piccole dita intrise di colore o con un pennello tra le mani dipinge sulle sue tele.

Noah D’Alessandro è uno tra i più giovani, forse il più giovane, artista al mondo. Milanese di nascita ma bergamasco e più precisamente castionese d’adozione, Noah è nato il 13 settembre del 2016, e ha iniziato a dimostrare una propensione per l’arte prestissimo, l’amore per i colori e la pittura è sbocciato poi definitivamente a soli 18 mesi.

Le sue creazioni, diventate famose anche grazie alla pagina instagram artistic.noah (che conta oltre 3.000 follower), sono state esposte anche a New York e in collettive in diverse città italiane, la sua prima personale si terrà invece domani a Castione della Presolana.