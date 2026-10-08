«L’estranea», «The Social» e le proiezioni speciali: tutti i film nelle sale bergamasche

Il fine settimana cinematografico in Italia porta in sala alcuni titoli molto diversi tra loro, capaci di passare dalla fantasia per tutta la famiglia all’horror, fino al thriller e al dramma ispirato a fatti realmente accaduti. Un programma senza un unico filo conduttore, ma con alcune proposte particolarmente interessanti per chi cerca qualcosa di diverso dai grandi blockbuster.

Il nuovo thriller di Paolo Strippoli

Tra le uscite più importanti per il cinema italiano c’è «L’estranea», il nuovo film di Paolo Strippoli, thriller psicologico con venature horror prodotto tra Italia, Francia e Belgio. Nel cast ci sono Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. La vicenda prende il via quando Anna, interpretata da Trinca, si presenta a casa della figlia Alice e le rivela che la storia della loro famiglia si regge su una bugia. Vent’anni prima, dopo un grave incidente della bambina, Anna aveva stretto un patto con una misteriosa Estranea per salvarla. Una scelta che ha innescato negli anni una catena di eventi dolorosi e che ora torna a presentare il conto. Da questa premessa Strippoli costruisce un racconto sulla famiglia, sul senso del sacrificio e sulle conseguenze delle scelte compiute nel tentativo di proteggere chi amiamo. Il film è stato presentato in concorso all’83ª Mostra del Cinema di Venezia ed è stato scelto per rappresentare l’Italia nella corsa agli Oscar per il miglior film internazionale.

Un fantasy per le famiglie

Per il pubblico delle famiglie arriva «L’albero di Molto Lontano», fantasy d’avventura diretto da Ben Gregor e tratto dalla celebre serie di libri di Enid Blyton. Al centro del film ci sono Tim e Polly Thompson, interpretati da Andrew Garfield e Claire Foy, che lasciano la loro vita tecnologicamente connessa a Londra per trasferirsi con i tre figli nella campagna inglese. Proprio i bambini, Beth, Joe e Fran, scoprono un enorme albero abitato da creature fantastiche come Moonface, Silky e Saucepan Man. In cima ai suoi rami si apre ogni giorno un portale verso mondi sempre diversi, trasformando la nuova casa dei Thompson nell’inizio di una grande avventura. Nel cast figurano anche Rebecca Ferguson, Nicola Coughlan, Nonso Anozie e Jennifer Saunders.

L’horror di Rob Savage

Decisamente più oscuro è «Mammina», horror diretto da Rob Savage, regista già affermatosi nel genere con «Host» e «The Boogeyman». Protagonista è Bela, interpretata da Arabella Olivia Clark, una bambina che nella nuova casa della famiglia entra in contatto con un’entità che chiama “Altra Mamma”: una presenza apparentemente premurosa, ma sempre più minacciosa, che assume inquietantemente le sembianze della madre. Jessica Chastain interpreta il doppio ruolo della madre di Bela e dell’entità, mentre nel cast ci sono anche Jay Duplass, Dichen Lachman, Arian Moayed e Karen Allen.

«The Social: il prezzo della verità»

Chiude il gruppo delle novità «The Social: Il prezzo della verità», dramma e thriller di stampo giornalistico scritto e diretto da Aaron Sorkin. Il film parte dagli eventi che portarono ai cosiddetti Facebook Files e racconta la storia vera di Frances Haugen, ingegnera di Facebook interpretata da Mikey Madison, che decide di rivolgersi al giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, interpretato da Jeremy Allen White.

Il loro lavoro porta alla luce documenti e informazioni riservate sui meccanismi e sulle responsabilità del social network. Nel cast c’è anche Jeremy Strong nel ruolo di Mark Zuckerberg, oltre a Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen e Bill Burr. Sorkin, che aveva scritto «The Social Network» di David Fincher, torna così sui temi legati alla nascita e all’evoluzione di Facebook con un’opera complementare al film del 2010, questa volta anche dietro la macchina da presa.

Le proiezioni speciali in Bergamasca

Per quanto riguarda le proiezioni speciali in Bergamasca, tra gli appuntamenti più interessanti della settimana spicca «Metropolis», capolavoro di Fritz Lang, proposto domenica 11 ottobre alle 21 all’Auditorium CULT! di via Norberto Duzioni 2, a Bergamo, nell’ambito di BergamoScienza. La proiezione, musicata dal vivo, chiuderà la XXIV edizione della manifestazione e offrirà l’occasione di rivedere sul grande schermo uno dei pilastri della fantascienza e del cinema muto.

Evento speciale di K-pop

Spazio anche al fenomeno K-pop con «Always Lalisa», evento speciale dedicato a Lisa delle Blackpink, tra le superstar globali più seguite, con oltre 150 milioni di follower. L’appuntamento sarà proposto nelle sale di tutto il mondo soltanto il 12, 14 e 17 ottobre. In provincia di Bergamo sarà possibile vederlo all’Arcadia di Stezzano e all’Uci Cinemas di Orio al Serio.

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