L’ex chitarrista degli Iron Maiden sul palco del Druso

Se non avesse avuto l’idea delle chitarre armonizzate, il suono degli Iron Maiden non sarebbe stato quello che è diventato nella lunga storia della band e dell’heavy metal dagli anni Ottanta in avanti. Dennis Stratton è rimasto molto legato al glamour rockista di quel gruppo, tanto che ancora oggi non disdegna di andarsene in giro a riproporne le canzoni. Per molti appassionati di rock duro è lui il chitarrista principe di quella band seminale che, attraverso diverse stagioni, ha cambiato formazione più volte senza mai perdere lo spirito degli inizi.