Masterchef, Sara esce a un passo dalla finale: è quarta. «Ora sogno un ristorante a Bergamo, con polenta e coniglio»

La bergamasca Sara Messaoudi è stata eliminata a un passo dalla finalissima di Masterchef. Per una volta il quarto posto non ha il sapore della beffa, ma quello della rivalsa. Il suo percorso nel cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy è stato decisamente positivo e in crescendo. Per lei molti complimenti dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e la possibilità di intraprendere un nuovo percorso professionale.