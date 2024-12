Musiche di Natale in giro per la Bergamo con la Fanfara Città dei Mille - Foto e video

Il loro tradizionale giro è iniziato alle 8.30 con un concerto alla Casa di Riposo Santa Maria Ausiliatrice (in via Monte Gleno) per augurare buona feste a tutti gli ospiti con le note delle tradizionali canzoni natalizie, per poi continuare alle 10 in Piazza Vecchia in Città Alta e alle 11 in via Tasso nel Palazzo della Provincia e della Prefettura e alle 11.30 all’interno di Palazzo Frizzoni, accolti dall’assessore Ferruccio Rota.