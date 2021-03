Muti al Donizetti: «Omaggio a Bergamo e a coloro che soffrono per la pandemia»

«Sono ritornato a Bergamo perché è la terra di Gaetano Donizetti, perché da qui è cominciata tutta la tragedia della pandemia. Anche per questo dovevamo essere presenti con l’Eroica di Beethoven, una sinfonia che suoniamo sempre in luoghi di dolore o per commemorare momenti di tragedia». Riccardo Muti parte con una dichiarazione d’affetto per Bergamo, spiega del suo legame e della sua presenza ieri in città nel nuovissimo Teatro Donizetti, tirato a lucido con poltrone e palchi rinnovate ad hoc, purtroppo vuote. L’operazione Banca Bper e Ravenna Festival, per la tournée dell’Orchestra Cherubini è stata realizzata ieri pomeriggio nel teatro cittadino, e sarà trasmessa il 21 marzo in streaming (su ansa.it o ravennafestival.live.) libera per tutti, accessibile per 30 o 60 giorni (su bper.it,).