Na.tur.Arte, un «ponte» di iniziative tra natura e tecnologia

Per un mese, a partire dal 13 giugno, la Valle Brembana diventa teatro di un festival culturale che unisce natura, arte e tecnologia. Si tratta di Na.tur.Arte e coinvolge i comuni di Dossena e Roncobello con un programma di oltre 15 eventi, quattro residenze d’artista, installazioni site-specific, escursioni, performance sonore e laboratori.

Esperienza immersiva

Un’iniziativa che non si limita alla proposta artistica, ma intende valorizzare il territorio attraverso un’esperienza immersiva, in stretto dialogo con il paesaggio della Val Parina. Il festival nasce dalla collaborazione tra le due amministrazioni comunali, con il sostegno di istituzioni culturali come Gamec, il Politecnico delle Arti di Bergamo, il Parco delle Orobie Bergamasche, il Consorzio Forestale Menna Ortighera e VisitDossena. Il progetto è finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del bando «Piccoli comuni a vocazione turistica» e si propone di promuovere un nuovo modello di turismo culturale, capace di coniugare sostenibilità, innovazione e partecipazione delle comunità locali.

Abitare la montagna

Na.tur.Arte non è pensato come un evento da consumare, ma come un percorso da abitare. Il paesaggio montano diventa uno spazio di relazione, dove il tempo lento della natura incontra la sperimentazione artistica e i linguaggi contemporanei. Centrale è l’uso di tecnologie come realtà aumentata e realtà virtuale, che consentono di esplorare i luoghi in modo inedito, aggiungendo nuovi strati narrativi all’esperienza del cammino e dell’ascolto.

Campane e dj set