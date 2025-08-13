Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cultura e Spettacoli / Valle Seriana
Mercoledì 13 Agosto 2025

Nembro saluta Gianni Bergamelli, grande emozione al funerale sulle note di Morricone e Trovesi

L’ADDIO. Ultimo saluto all’artista bergamasco nella mattinata del 13 agosto: tantissime persone per l’addio sulle note di Ennio Morricone eseguite dalla «sua» orchestra Salmeggia e il clarinetto di Gianluigi Trovesi.

Tiziana Sallese
Tiziana Sallese
Il funerale di Gianni Bergamelli a Nembro
Il funerale di Gianni Bergamelli a Nembro
(Foto di Colleoni)

La chiesa gremita nonostante il caldo estivo, il silenzio carico di commozione e le note evocative di Ennio Morricone: così Nembro ha accolto nella mattinata di mercoledì 13 agosto la salma di Gianni Bergamelli , figura amatissima, considerata da tutti l’anima culturale del paese. Ad aprire il rito, l’orchestra Enea Salmeggia – di cui lui stesso fu creatore – ha accompagnato l’ingresso del feretro con una toccante esecuzione, simbolo di un legame mai spezzato tra l’artista e la sua comunità.

«La sua musica – ha proseguito il sacerdote – era un linguaggio universale, in grado di esprimere emozioni profonde, portare conforto, gioia e riflessione a chiunque ascoltasse. La sua passione è stata un dono prezioso, un ponte tra le persone, capace di dire ciò che le parole non possono»

L’assessore alla Cultura, Gianfranco Ravasio, nel suo saluto, ha ricordato i tanti progetti condivisi con Bergamelli, sottolineando come la sua creatività, la musica e la pittura abbiano arricchito il territorio e rappresentato un segno tangibile della vivacità culturale di Nembro.
L’orchestra Salmeggia
L’orchestra Salmeggia

Durante l’omelia, il parroco don Antonio Guarnieri – concelebrante insieme a confratelli domenicani – ha tracciato il profilo di «una persona speciale, un pianista capace di toccare le nostre vite con le sue note e il suo talento». Bergamelli era legato in modo particolare alla chiesa di San Bartolomeo dei Domenicani: lì aveva tenuto il suo primo concerto e, anni dopo, anche l’ultimo. «La sua musica – ha proseguito il sacerdote – era un linguaggio universale, in grado di esprimere emozioni profonde, portare conforto, gioia e riflessione a chiunque ascoltasse. La sua passione è stata un dono prezioso, un ponte tra le persone, capace di dire ciò che le parole non possono».

Gianluigi Trovesi
Gianluigi Trovesi

Le note di Trovesi, suo grande amico

Il primo violino dell’orchestra Salmeggia, Stefano Montanari, ha offerto un ricordo personale, mentre le nipoti Irene e Alba Gentili hanno condiviso un commovente pensiero sul ruolo affettivo di nonno, capace di trasmettere il valore della famiglia e dell’unità nei momenti difficili. La cerimonia si è chiusa con un momento intenso: prima della benedizione, il clarinettista Gianluigi Trovesi ha eseguito la Ninna nanna di Brahms, accompagnata da una battuta affettuosa: «Gianni è tornato bambino e lo accompagniamo in questo sonno da bambino».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nembro
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Religioni, Fedi
Evento religioso
Riti
Gianni Bergamelli
Gianluigi Trovesi
Ennio Morricone
Antonio Guarnieri
Gianfranco Ravasio
Enea Salmeggia