Nembro saluta Gianni Bergamelli, grande emozione al funerale sulle note di Morricone e Trovesi

La chiesa gremita nonostante il caldo estivo, il silenzio carico di commozione e le note evocative di Ennio Morricone: così Nembro ha accolto nella mattinata di mercoledì 13 agosto la salma di Gianni Bergamelli , figura amatissima, considerata da tutti l’anima culturale del paese. Ad aprire il rito, l’orchestra Enea Salmeggia – di cui lui stesso fu creatore – ha accompagnato l’ingresso del feretro con una toccante esecuzione, simbolo di un legame mai spezzato tra l’artista e la sua comunità.

«La sua musica – ha proseguito il sacerdote – era un linguaggio universale, in grado di esprimere emozioni profonde, portare conforto, gioia e riflessione a chiunque ascoltasse. La sua passione è stata un dono prezioso, un ponte tra le persone, capace di dire ciò che le parole non possono» L’assessore alla Cultura, Gianfranco Ravasio, nel suo saluto, ha ricordato i tanti progetti condivisi con Bergamelli, sottolineando come la sua creatività, la musica e la pittura abbiano arricchito il territorio e rappresentato un segno tangibile della vivacità culturale di Nembro.

L’orchestra Salmeggia

Durante l'omelia, il parroco don Antonio Guarnieri – concelebrante insieme a confratelli domenicani – ha tracciato il profilo di «una persona speciale, un pianista capace di toccare le nostre vite con le sue note e il suo talento». Bergamelli era legato in modo particolare alla chiesa di San Bartolomeo dei Domenicani: lì aveva tenuto il suo primo concerto e, anni dopo, anche l'ultimo.

Gianluigi Trovesi

Le note di Trovesi, suo grande amico