Nomadi, Africa Unite, Punkreas, Mondo Marcio: torna a Trescore il Bum Bum Festival

Da giovedì 24 agosto a domenica 3 settembre, torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate lombarda. Un festival musicale che vuol essere un’occasione di festa per tutti. Oltre 200 volontari impegnati per un evento che continua ad offrire concerti ad ingresso gratuito e con il fine ultimo della beneficenza.

Dal 1993, è un punto di riferimento degli eventi estivi dal vivo in Lombardia, tra i pochissimi di queste dimensioni a mantenere 11 serate di concerti a ingresso libero e gratuito.

Il programma del «Bum Bum Festival»

Giovedì 24 agosto

Serata completamente al femminile che si aprirà con lo sguardo intimo e consapevole di Caterina Cropelli per proseguire con Giorgieness che sferza e accarezza alternando tematiche che la portano a guardarsi dentro e a parlare di emancipazione delle donne. La prima serata si chiude con il punk-pop delle Bambole di Pezza: formazione rinnovata, un album appena uscito (Dirty) che conferma l’attenzione della band ai temi dell’uguaglianza di genere in modo fresco e diretto.

Venerdì 25 agosto

Sul palco due pesi massimi del freestyle Italiano. Ensi e Nerone hanno deciso di collaborare e hanno da poco pubblicato “Brava Gente”: un album ricco di collaborazioni con rappresentanti di punta del mondo hip hop nostrano (Salmo, Nitro, Fabri Fibra, Jake La Furia, e molti altri). In apertura, le rime taglienti di Gslatt che verranno precedute da Emsa e Raro supportati da Pslab.

Sabato 26 agosto

Dance Revenge preceduta dai Plug che si presentano con una formazione e dei suoni rinnovati.

Domenica 27 agosto

Concerto unico dei Mercanti di Liquore che, ricreata la formazione (che ora conta anche Elio Biffi dei Pinguini Tattici Nucleari), si sta muovendo verso il ritorno anche dal punto di vista discografico di una formazione simbolo per il folk rock lombardo. In apertura, il folk rock contaminato dall’elettronica dei Gotto Esplosivo.

Lunedì 28 agosto

I Nomadi tornano dai calorosissimi fan bergamaschi con il tour dei 60 anni. Per loro un nuovo album (Cartoline da Qui) e la conferma di essere la band più longeva della musica Italiana. Ad aprire la serata, il cantautore Lorenzo Bonfanti che abbiamo già visto sui palchi anche con Davide Van De Sfroos.

Martedì 29 agosto

Sul palco, la storia del reggae Italiano rappresentata dagli Africa Unite (unica data provinciale per il Non è Fortuna Tour) e lo ska-reggae con tanto soul dei The Magnetics (il progetto di Olly Riva degli Shandon che ormai da diversi anni è in tour in tutto il mondo).

Mercoledì 30 agosto

Serata centrale totalmente dedicata al sorriso con un’apertura che andrà a ibridare l’arte teatrale di Giorgio Zanetti che incontrerà l’approccio veloce dei social e le mille voci di Daniele Fiamma in «Uno, qualcuno, centomila». A proseguire la serata sarà il party rock di Teo E Le Veline Grasse nella versione big band.

Giovedì 31 agosto

Si torna a sonorità hip hop con Mondo Marcio (unica data estiva provinciale) che presenterà l’album «Magico» arricchito dai feat. di Gemitaiz e Arisa. In apertura, due crew promettenti: Stunner Boyz e Tibet Squad.

Venerdì 1 settembre

La serata punk-rock per eccellenza con due band lasciano il segno. Apriranno i Vintage Violence con un rock massiccio come la loro Grigna e seguirà il punk-rock travolgente dei Punkreas. Il pubblico già li aspetta con «Le Mani In Alto» per godere anche delle nuove canzoni di «Electric Déjà-Vu».

Sabato 2 settembre

La seconda serata dance che questa volta sarà dominata dai campioni mondiali di mash-up: i Djs From Mars! Il loro set è travolgente e sarà anticipato dalla dimensione della danza acrobatica portata da Just Dance e dal party-animal dj e produttore EckyDj.

Domenica 3 settembre

BardoMagno: «li cantori de Feudalesimo e Libertà» in una data evento porteranno il loro pop-rock che rilegge anche l’attualità con le lenti del Medioevo. Ad aprire la serata, lo ska degli Sugarcandy Mountains.

Non solo spettacoli

Il Bum Bum Festival è l’anima musicale della Festa Birra e Musica di Trescore Balneario che, quest’anno, raggiunge la 31esima edizione.

Ogni edizione, è innanzitutto un’occasione di festa da vivere in un parco storico che è anche un anfiteatro naturale. Un’occasione di incontro che viene allietata da un servizio di Ristorazione con soluzione per tutte le necessità e a prezzi attenti al periodo che stiamo vivendo.

Cucina tipica con piatti speciali che cambiano ogni sera, pizze con forni a legna, hamburger, grigliate, e molto altro inclusi i dolci al cucchiaio che vengono preparati dallo chef Diego Pavesi.

Unica occasione per degustare la birra artigianale di bgbs2023 alla spina

L’attenzione alla proposta della birreria è un altro elemento focale che ha portato la manifestazione a spostarsi progressivamente verso la valorizzazione delle birre artigianali pluripremiate a livello internazionale e a km0 della Otus. 10 birre proposte che includono l’artiginale senza glutine così come la Bum Bum Beer e la vendita in esclusiva della Otus Arlecchino: la birra creata da Otus, e scelta dalla Camera di Commercio di Bergamo, come birra ufficiale di Bergamo Brescia Captiale Italiana della Cultura.

Beneficenza e volontariato: la storia

Una manifestazione dove stare bene e fare del bene visto che tutti gli utili della manifestazione vengono devoluti in beneficenza a favore di progetti che vengono individuati anno per anno. Anche in questa 31esima edizione sono circa 200 i volontari coinvolti a vario livello. Da questo entusiasmo nasce la programmazione musicale che, in questi primi 30 anni ha portato sul nostro palco artisti del livello di J-AX, Piero Pelù, Elio E Le Storie Tese, Negrita, Negramaro, Caparezza, Francesco Gabbani, Nina Zilli, Planet Funk, Dolcenera, White Lies, Awolnation, Salmo, Mr. Rain, Bandabardò, Subsonica, Modena City Ramblers, Afterhours, Ministri e moltissimi altri. La lista completa la trovate al sito www.bumbumfestival.it .

Le informazioni

Il Bum Bum Festival si svolge presso il Parco Le Stanze di Trescore Balneario (BG): cittadina termale all’imbocco della Val Cavallina. È facilmente raggiungibile grazie alla superstrada che, in 15 minuti, da Bergamo conduce direttamente nei pressi del parco mentre, per chi proviene da Brescia, l’uscita consigliata è quella di Grumello del Monte e da lì si prosegue per Trescore Balneario.