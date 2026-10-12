«Note per Giulia», sul palco il talento diventa solidarietà

Durante lo spettacolo sono saliti sul palco Sara e Antonio, i genitori di Giulia, insieme al fratello Davide. Il papà ha ricordato il valore delle iniziative promosse dall’associazione e l’importanza di continuare a sostenerle. «È una serata di solidarietà per i tanti progetti che come associazione Con Giulia portiamo avanti in ospedale, in particolare nel reparto di Oncologia pediatrica», ha detto, invitando a contribuire alle attività rivolte ai giovani pazienti e alle loro famiglie.

Le iniziative promosse

A testimoniare il valore di questo impegno è stata Claudia Pellegrinelli, pediatra oncoematologa dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, salita sul palco anche come cantante: «Prima c’era Giulia, poi è arrivata l’associazione. È stata lei a far capire che cosa mancava e a pensare ai progetti, che mamma e papà hanno poi scelto di mettere in campo». Pellegrinelli ha rivolto un pensiero speciale ai bambini ricoverati e a chi si prende cura di loro ogni giorno. Sul palco si sono alternate le dieci protagoniste, accompagnate dalla band e dalle ballerine della scuola Progetto Danza Bergamo. Tra le interpreti Tiziana Manenti e la figlia Azzurra Devalle, note per la partecipazione al talent «Io Canto Family». Con loro Lucia Reale, Cristina Suardi, Nicole Caslini, Clara Ventura, Sofia Inglese, ballerina e performer, e la stessa Pellegrinelli. L’accompagnamento musicale è stato affidato a Daniele Finazzi alle chitarre, Bobo Aiolfi al basso, Alberto Sonzogni alle tastiere, Luca Bongiovanni alla batteria e Samuele Giampietro al piano. Una serata in cui musica e danza hanno dato voce a un ricordo capace di generare solidarietà e progetti. La storia di Giulia continua a vivere nell’impegno dell’associazione, nel lavoro di chi accompagna i giovani pazienti oncologici e nella partecipazione di una comunità che sceglie di esserci, trasformando la memoria in aiuto per gli altri.