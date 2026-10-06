«Nuovi Suoni Live», al via la caccia ai giovani talenti

Sono aperte le iscrizioni a «Nuovi Suoni Live 2026», il contest musicale promosso da Bergamo per Giovani, le Politiche per Giovani del Comune di Bergamo, in collaborazione con Bergamo Nxt e Daste Bergamo, per sostenere e valorizzare i progetti musicali emergenti del territorio. Giunto alla sua 24a edizione, «Nuovi Suoni Live» accompagna da oltre vent’anni giovani musicisti e musiciste, offrendo loro la possibilità di portare la propria musica dal vivo, confrontarsi con altri progetti e trovare nuove occasioni per far crescere il proprio percorso artistico.

Negli anni il contest ha coinvolto oltre 300 progetti musicali provenienti dal territorio bergamasco e visto passare dai propri palchi anche realtà che hanno poi proseguito il proprio percorso nel panorama musicale italiano, tra cui Pinguini Tattici Nucleari e Iside. Un’esperienza che continua a intercettare una scena musicale giovane e in evoluzione. Nell’edizione 2025 sono state 27 le candidature ricevute, con un’età media inferiore ai 25 anni e proposte che hanno spaziato dal rock alternativo all’indie, dal punk all’hip-hop, fino all’elettronica, al funk e al cantautorato.

Come partecipare

La partecipazione a «Nuovi Suoni Live» è gratuita e aperta ad artisti e artiste solisti e gruppi musicali con un’età non superiore ai 30 anni. Nel caso dei gruppi viene considerata l’età media dei componenti. Possono candidarsi persone residenti o domiciliate a Bergamo e provincia oppure che svolgono sul territorio un’attività lavorativa o formativa. È inoltre necessario presentare un repertorio di musica originale di almeno 20 minuti.

Non possono partecipare artisti, artiste o gruppi con contratti discografici in essere o che abbiano già vinto il primo premio in una delle precedenti edizioni di «Nuovi Suoni Live». Le candidature resteranno aperte fino a domenica 11 ottobre 2026.

La selezione