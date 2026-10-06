«Nuovi Suoni Live», al via la caccia ai giovani talenti
IL CONTEST. Dodici i progetti che accederanno alla fase del concorso. Candidature entro l’11 ottobre, dal 23 le selezioni. La finale il 29 novembre.Lettura 1 min.
Bergamo
Sono aperte le iscrizioni a «Nuovi Suoni Live 2026», il contest musicale promosso da Bergamo per Giovani, le Politiche per Giovani del Comune di Bergamo, in collaborazione con Bergamo Nxt e Daste Bergamo, per sostenere e valorizzare i progetti musicali emergenti del territorio. Giunto alla sua 24a edizione, «Nuovi Suoni Live» accompagna da oltre vent’anni giovani musicisti e musiciste, offrendo loro la possibilità di portare la propria musica dal vivo, confrontarsi con altri progetti e trovare nuove occasioni per far crescere il proprio percorso artistico.
Negli anni il contest ha coinvolto oltre 300 progetti musicali provenienti dal territorio bergamasco e visto passare dai propri palchi anche realtà che hanno poi proseguito il proprio percorso nel panorama musicale italiano, tra cui Pinguini Tattici Nucleari e Iside. Un’esperienza che continua a intercettare una scena musicale giovane e in evoluzione. Nell’edizione 2025 sono state 27 le candidature ricevute, con un’età media inferiore ai 25 anni e proposte che hanno spaziato dal rock alternativo all’indie, dal punk all’hip-hop, fino all’elettronica, al funk e al cantautorato.
Come partecipare
La partecipazione a «Nuovi Suoni Live» è gratuita e aperta ad artisti e artiste solisti e gruppi musicali con un’età non superiore ai 30 anni. Nel caso dei gruppi viene considerata l’età media dei componenti. Possono candidarsi persone residenti o domiciliate a Bergamo e provincia oppure che svolgono sul territorio un’attività lavorativa o formativa. È inoltre necessario presentare un repertorio di musica originale di almeno 20 minuti.
Non possono partecipare artisti, artiste o gruppi con contratti discografici in essere o che abbiano già vinto il primo premio in una delle precedenti edizioni di «Nuovi Suoni Live». Le candidature resteranno aperte fino a domenica 11 ottobre 2026.
La selezione
Tra le candidature ricevute, una commissione selezionerà 12 band o progetti solisti che accederanno alla fase live del concorso. I progetti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi sui palchi di Bergamo Nxt e Daste Bergamo nel corso di quattro serate, con 30 minuti a disposizione per ciascuna esibizione. Le selezioni il 23 ottobre al Nxt, il 28 ottobre e il 3 novembre al Daste, e l’8 novembre ancora al Nxt. Le esibizioni si svolgeranno indicativamente dalle ore 21 alle ore 00.00. Al termine della fase di selezione saranno individuati i tre progetti finalisti, che torneranno sul palco domenica 29 novembre a Daste Bergamo per la finale. Al progetto vincitore un primo premio del valore di 1.500 euro lordi, al secondo classificato di 500 euro lordi. Il bando completo, il modulo di iscrizione e tutte le informazioni qui.
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