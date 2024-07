Per la Notte bianca sabato show di Brumotti alla «Vitali»

Sabato 20 luglio a Calusco d’Adda torna la Notte bianca e inizierà alle 16 con una performance di Vittorio Brumotti, famoso volto televisivo, campione del mondo Bike Trial e detentore di 11 Guinness World Records che si esibirà nell’impianto produttivo di Calusco d’Adda della «Vitali spa». Brumotti, insieme ad altri atleti, darà il via ad uno spettacolo di bike freestyle sfidando la gravità in un gioco di balzi e acrobazie mozzafiato.

Il programma

Alle 18 la Notte bianca entrerà nel vivo con l’inizio degli street food per le vie del paese, con la presenza di numerosi punti spettacolo, artisti di strada ed eventi culturali. La Notte Bianca ospiterà, in esclusiva, una tappa del campionato italiano di Palo della cuccagna che si terrà dalle 22 nei pressi della chiesa parrocchiale, con la partecipazione di diverse squadre professioniste, accompagnate da speaker radiofonici. In tema di sport, in piazza san Fedele ci sarà il torneo di calcio balilla, con sei campi gara che potranno essere utilizzati anche solo per delle partitelle tra amici. Non mancheranno i mercatini dei sapori e delle curiosità, i concerti con musica dal vivo nelle tre piazze principali dedicati alla musica rock, agli Anni ’70, ’80 e ’90 e al ballo liscio. La Triuggio Marching Band si alternerà nella diverse piazze, animando le vie del paese con performance musicali. Infine anche i Madonnari professionisti che si esibiranno disegnando con i gessetti colorati direttamente sull’asfalto.