Paolo Plebani lascia l’Accademia Carrara per i Musei Vaticani. Da gennaio 2027 lo storico dell’arte assumerà l’incarico di responsabile dell’Ufficio Mostre dell’istituzione vaticana, occupandosi sia delle esposizioni organizzate all’interno dei musei sia dei prestiti di opere destinati a mostre esterne. Si conclude così, dopo quattordici anni, un percorso iniziato nel 2012, in cui Plebani è diventato una delle figure di riferimento per lo studio, la conservazione e la valorizzazione delle collezioni della Carrara.

Riservato, poco incline a mettersi in primo piano, fedele a quella discrezione che lo ha sempre contraddistinto, Plebani affida a poche parole il bilancio di un’esperienza che ha segnato la sua vita: «Sono molto grato all’Accademia Carrara per questi anni bellissimi, nei quali siamo passati attraverso due riallestimenti del museo, mostre e progetti di catalogazione. Guardo al nuovo incarico con grande entusiasmo, ma anche con un grande senso di responsabilità».

Se gli si chiede che cosa porterà più di tutto con sé di questi quattordici anni, la risposta torna proprio ai due riallestimenti museali: «Sono momenti incredibili nella vita di un museo».

La biografia

Per chi lavora quotidianamente sulle collezioni, sono occasioni rare per guardare al museo nel suo insieme e per ripensarne il racconto. Scorrendo la sua biografia professionale alla Carrara, tra progetti condivisi e collaborazioni scientifiche, emerge del resto una costante attenzione al lavoro collettivo, più che alla visibilità individuale.

Entrato in Accademia Carrara nel 2012 come storico dell’arte, Plebani ha assunto nel 2016 il ruolo di conservatore e dal 2022 quello di responsabile delle Collezioni. Negli anni ha affiancato alla tutela del patrimonio un’intensa attività di studio, ricerca e progettazione espositiva, occupandosi anche degli archivi storici e della biblioteca storica del museo.

È un lavoro paziente, lontano dai riflettori, ma decisivo per conoscere il patrimonio e raccontarlo con rigore. Una qualità che emerge anche nella capacità di rendere accessibili temi complessi ai visitatori.

Tra le mostre alle quali ha contribuito figurano «Peterzano. Allievo di Tiziano, maestro di Caravaggio» e il progetto «Tiziano e Aretino», mentre sul versante scientifico si ricordano gli studi sulle vicende collezionistiche del «Sarto» di Giovan Battista Moroni e sulla fortuna di Lorenzo Lotto in Accademia Carrara.

Il 2026, in particolare, è stato un anno di impegni importanti.

Plebani ha curato «Tarocchi. Le origini, le carte, la fortuna», la mostra che ha riunito eccezionalmente le 74 carte del quattrocentesco mazzo Colleoni, oggi conservate tra Bergamo, New York e una collezione privata. Un progetto di grande complessità scientifica e organizzativa, accolto con successo dal pubblico e dalla critica, che ha riportato la Carrara all’attenzione internazionale.

Il catalogo digitale

A questo si è aggiunto il lavoro sul catalogo scientifico digitale delle 46 sculture della collezione Federico Zeri, presentato proprio di recente: un risultato meno appariscente di una grande esposizione, ma altrettanto rappresentativo del paziente lavoro di ricerca sulle opere.

«Mi viene a mancare il riferimento di una persona non soltanto competente, ma anche molto intelligente - commenta la direttrice dell’Accademia Carrara, Maria Luisa Pacelli -.

È chiaro che sono dispiaciuta, ma sono anche molto felice per lui. È giusto che faccia questo passo oggi. Dopo tanti anni alla Carrara e un investimento professionale così importante, è naturale che ci sia il desiderio di progredire. Certamente ci mancherà una forza importante. Proprio quest’anno Paolo ha curato due progetti particolarmente impegnativi, sul piano espositivo e scientifico, e possiamo dire che chiude in bellezza. Gli auguro ogni soddisfazione e spero che ci sia modo di collaborare ancora, anche in futuro».

Il sindaco Carnevali

Anche Elena Carnevali, sindaca di Bergamo e presidente della Fondazione Accademia Carrara, saluta Plebani con parole di stima e affetto: «Per Paolo Plebani si apre una nuova e prestigiosa esperienza professionale, di cui sono sinceramente felice, pur con il dispiacere di non averlo più con noi in Accademia Carrara. Paolo è uno storico dell’arte di grande valore, che unisce al rigore scientifico una particolare sensibilità e una profonda passione per l’arte e la sua divulgazione. In questi anni ha dedicato al Museo un lavoro di studio, ricerca e valorizzazione delle collezioni condotto con grande cura e attenzione».

La presidente sottolinea anche il significato di questo passaggio per il museo bergamasco: «Il suo percorso racconta anche qualcosa di importante della nostra Carrara: la capacità di valorizzare professionalità di alto livello, offrendo un ambiente ricco di competenze, confronto e opportunità di crescita».

L’auspicio

E conclude con un auspicio: «Mi piace pensare che non sia un addio, ma un arrivederci, e che questo nuovo incarico possa rappresentare anche un’occasione per mantenere e rafforzare il dialogo e la collaborazione tra due istituzioni così importanti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico».

Per Plebani comincia, dunque, una nuova stagione in una grande istituzione museale.