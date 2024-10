Recuperato un dipinto rubato nel 1973 dall’Abbazia di Sant’Egidio a Sotto il Monte

Venerdì 18 ottobre in occasione dell’inaugurazione della mostra « Eccellenti in Val Brembana. I capolavori restaurati di Cusio e Mezzoldo» il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino ha restituito lo scomparto di una predella attribuita alla Bottega dei Marinoni di Comenduno e raffigurante quattro Apostoli, opera pittorica sottratta nel 1973 dall’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, a Sotto il Monte. Il dipinto recuperato sarà parte integrante della mostra, che prosegue fino al 17 novembre.

L’opera

Lo scomparto di predella faceva parte del più ampio polittico di Sant’Egidio tra i Santi, che fungeva un tempo da pala di un altare laterale della chiesa dell’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella, a Sotto il Monte. Eseguito tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, il polittico si compone di sei pannelli in legno di pioppo inseriti in un’intelaiatura di legno di conifera che li dispone i tre ordini: predella, ordine inferiore e ordine superiore. I pannelli della parte superiore raffigurano la Vergine con Bambino, San Sebastiano e San Rocco; nella zona centrale Sant’Egidio Abate seduto in trono e vestito con abiti pontificali, San Nicola di Bari e San Gregorio Magno.