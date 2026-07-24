Risate e caciotte con «Il poliziotto del formaggio»: TurboPaolo a Daste

«Il poliziotto del formaggio» arriva a Bergamo. Paolo Sarmenghi, in arte Turbopaolo, tra i più esilaranti comici nativi digitali, con la sua irriverenza diventata virale sui social, stasera (venerdì 24 luglio) alle 21 sarà sul palco a Daste. «Shhh... è un secret show (o perlomeno lo era)», ha scritto su Instagram lo stesso Daste annunciando il suo show (biglietti andati tutti esauriti in poche ore).

Il formaggio per Turbopaolo è un pretesto narrativo: in un podcast con Alberto Grandi e Daniele Soffiati, il comico immagina un futuro distopico in cui lo Stato investe più risorse nella difesa delle caciotte che nella ricerca scientifica: è una satira dell’ossessione italiana per le tradizioni gastronomiche e dell’enfasi identitaria sul cibo. L’accostamento tra un poliziotto e il formaggio diventa un esempio del suo umorismo nonsense: parte da un’idea apparentemente senza senso e la tratta come se fosse perfettamente normale. E attorno a questa idea è nato anche il libro dall’omonimo titolo, «Il poliziotto del formaggio» (Rizzoli Lizard), pubblicato nel maggio scorso e ambientato nel 2046.

Dai social al palco

Con i suoi personaggi e le sue storie diventate virali sui social, Turbopaolo è riuscito a conquistare un pubblico sempre più ampio, trasformando il successo online in spettacoli dal vivo capaci di coinvolgere e divertire migliaia di spettatori. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, delfini e tutto quello che Internet può farci venire in mente diventa materia a cui Turbopaolo dà nuova forma nella sua stand up comedy.