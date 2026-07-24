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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Venerdì 24 Luglio 2026

Risate e caciotte con «Il poliziotto
del formaggio»: TurboPaolo a Daste

LO SPETTACOLO. Il comico Paolo Sarmenghi stasera (venerdì 24 luglio) a Daste: sul palco l’assurdo raccontato con serietà.

Lettura 1 min.
Risate e caciotte con «Il poliziotto del formaggio»: TurboPaolo a Daste
Paolo Sarmenghi (Turbopaolo)

«Il poliziotto del formaggio» arriva a Bergamo. Paolo Sarmenghi, in arte Turbopaolo, tra i più esilaranti comici nativi digitali, con la sua irriverenza diventata virale sui social, stasera (venerdì 24 luglio) alle 21 sarà sul palco a Daste. «Shhh... è un secret show (o perlomeno lo era)», ha scritto su Instagram lo stesso Daste annunciando il suo show (biglietti andati tutti esauriti in poche ore).

Il formaggio per Turbopaolo è un pretesto narrativo: in un podcast con Alberto Grandi e Daniele Soffiati, il comico immagina un futuro distopico in cui lo Stato investe più risorse nella difesa delle caciotte che nella ricerca scientifica: è una satira dell’ossessione italiana per le tradizioni gastronomiche e dell’enfasi identitaria sul cibo. L’accostamento tra un poliziotto e il formaggio diventa un esempio del suo umorismo nonsense: parte da un’idea apparentemente senza senso e la tratta come se fosse perfettamente normale. E attorno a questa idea è nato anche il libro dall’omonimo titolo, «Il poliziotto del formaggio» (Rizzoli Lizard), pubblicato nel maggio scorso e ambientato nel 2046.

Dai social al palco

Con i suoi personaggi e le sue storie diventate virali sui social, Turbopaolo è riuscito a conquistare un pubblico sempre più ampio, trasformando il successo online in spettacoli dal vivo capaci di coinvolgere e divertire migliaia di spettatori. Retropensieri, tecniche di marketing, sogni di gloria, delfini e tutto quello che Internet può farci venire in mente diventa materia a cui Turbopaolo dà nuova forma nella sua stand up comedy.

La forza del personaggio sta soprattutto nella capacità di dare forma a un «mondo parallelo» dove l’assurdo viene raccontato con assoluta serietà. Turbopaolo interpreta figure improbabili e situazioni ai limiti del surreale, usando una mimica molto fisica e un ritmo che alterna racconto, improvvisazione e osservazione della realtà. Sul suo sito Turbopaolo annuncia le tappe del suo nuovo tour a suon di formaggio con tante tappe in Italia ma anche all’estero, da Barcellona a Londra, da Bruxelles a Berlino.

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