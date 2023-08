«Roby, un’anima musicale», l’abbraccio tra Vincenzo Mollica e Facchinetti a Bratto - Video

Il «grazie» di Facchinetti

Roby Facchinetti, emozionato, lo ha ringraziato e ha pubblicato il filmato sulle sue pagine social, accompagnandolo con parole altrettanto affettuose: «Un incontro inaspettato – si legge nel post dell’artista bergamasco – ma per me molto emozionante: Vincenzo Mollica, un amico che ha sempre amato la storia e le canzoni di noi Pooh. Sono indimenticabili per tutti le sue straordinarie interviste nel mondo della musica. Salutandoci oggi, dopo aver parlato a lungo, ha voluto dedicarmi queste sue bellissime parole. Grazie grandissimo Vincenzo, non si può non volerti bene️». Qui sotto, il filmato con le parole di Vincenzo Mollica.