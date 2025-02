Sanremo 2025, Roberto Benigni: «Si sa chi vince: Elon Musk ha votato Giorgia» - Segui la diretta web

Siamo arrivati a una delle serate del Festival di Sanremo più amate dal pubblico, quella dei duetti in cui i cantanti in gara si esibiranno con altri artisti o tra di loro. Presenteranno delle versioni con arrangiamenti inediti di canzoni in una quarta serata in cui Carlo Conti sarà sul palco dell’Ariston con due co-conduttori: Mahmood e Geppi Cucciari. I duetti saranno valutati da Televoto (34%), Radio (33%) e Sala stampa (33%) ma (ed è una novità rispetto agli anni scorsi) la graduatoria risultante non influirà sul risultato della finale della sera successiva. Sarà Roberto Benigni ad aprire Sanremo 75 e tra gli altri ospiti ci sarà anche l’attore Paolo Kessisoglu che si esibirà con la figlia Lunitta in un momento musicale che tratterà il tema dell’incomunicabilità con gli adolescenti. Sul Suzuki Stage ci saranno Benji e Fede.

Segui la diretta con L’Eco di Bergamo

Ore 20.40: Una Geppi Cucciari in bianco e nero con tanto di sigla Rai degli anni Settanta annuncia la serata del Festival di Sanremo: «Ci scusiamo con il ministero del Made in Italy per i testi di alcune canzoni in inglese» dice nei panni di una presentatrice d’altri tempi e poi al posto di Buona visione, Buona Nazione. Promette di essere irriverente come solo lei sa essere.

Poi parte la sigla e dalla scalinata dell’Ariston scendono Carlo Conti con Roberto Benigni che prende subito in giro il direttore artistico dicendo che sta bloccando l’Italia e potrebbe fare il ministro dei Trasporti. Poi dichiara subito: «Ah già che non si può fare politica: ho salutato Marcella Bella dicendo Bella ciao e si sono voltati tutti - dice il comico toscano -: ho dovuto salutare pure i Neri per caso per par condicio». È poi passato alla politica internazionale dicendo che siamo sotto controllo dei satelliti di Elon Musk che seguono il festival. «Si sa già chi vincerà per i prossimi anni: è Giorgia. Vincerà quest’anno, ma ancora per diversi anni».

Il primo duetto è quello di Conti - Benigni con «L’inno del corpo sciolto» e poi l’annuncio: il 19 marzo il regista e comico vincitore di un Oscar con «La vita è bella» tornerà in tv con «Il sogno», un programma sui grandi sognatori. Benigni si congeda ricordando il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e la solidarietà al Colle.

Ecco l’ordine definitivo delle esibizioni di stasera:

Rose Villain con Chiello - Fiori di rosa, fiori di pesco (di Lucio Battisti)

Modà con Francesco Renga - Angelo (di Francesco Renga)

Clara con Il Volo - The sound of silence (di Simon & Garfunkel)

Noemi e Tony Effe - Tutto il resto è noia (di Franco Califano)

Francesca Michielin e Rkomi - La nuova stella di Broadway (di Cesare Cremonini)

Lucio Corsi con Topo Gigio - Nel blu dipinto di blu (di Domenico Modugno)

Serena Brancale con Alessandra Amoroso - If I ain’t got you (di Alicia Keys)

Irama con Arisa - Say Something (di A Great Big World & Christina Aguilera)

Gaia con Toquihno - La voglia e la pazzia (di Ornella Vanoni)

The Kolors con Sal Da Vinci - Rossetto e caffè (di Sal Da Vinci)

Marcella Bella con Twin Violins - L’emozione non ha voce (di Adriano Celentano)

Rocco Hunt con Clementino - Yes I know my way (di Pino Daniele)

Francesco Gabbani con Tricarico - Io sono Francesco (di Tricarico)

Giorgia con Annalisa - Skyfall (di Adele)

Simone Cristicchi con Amara - La cura (di Franco Battiato)

Sarah Toscano con Ofenbach - Overdrive (di Ofenbach)

Coma_Cose con Johnson Righeira - L’estate sta finendo (dei Righeira)

Joan Thiele con Frah Quintale - Che cosa c’è (di Gino Paoli)

Olly con Goran Bregović - Il pescatore (di Fabrizio De André)

Elodie e Achille Lauro - A mano a mano/Folle città (di Riccardo Cocciante/Loredana Bertè)

Massimo Ranieri con Neri Per Caso - Quando (di Pino Daniele)

Willie Peyote con Tiromancino, Ditonellapiaga - Un tempo piccolo (di Franco Califano)

Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino - L’anno che verrà (di Lucio Dalla)

Fedez con Marco Masini - Bella stronza (di Marco Masini)

Bresh con Cristiano De André - Crêuza de mä (di Fabrizio De André)

Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento con Neffa - Amor de mi vida/Aspettando il sole (di Sottotono/Neffa