Santa Lucia arriva a Bergamo, tutte le iniziative in programma

Bergamo si prepara ad accogliere la Santa più amata dai bambini con un ricco palinsesto di eventi, curato dall’Assessorato alla Cultura e realizzato in collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali della città.

Un programma che, come già avvenuto lo scorso anno, vedrà, dal 6 al 14 dicembre, la Santa «percorrere» instancabile con il suo asinello quattro itinerari – musei e Orto Botanico, teatro, cinema, città – in tanti quartieri e luoghi diversi, accompagnando per mano i più piccoli e le famiglie in interessanti avventure, tra natura, scienza, arte, letture e spettacoli.

Tutte le attività proposte sono gratuite per i bambini e le bambine (tranne dove diversamente indicato). Le prenotazioni obbligatorie si ricevono fino a esaurimento dei posti Cuore luminoso di questa programmazione è il Luna Park delle Meraviglie, che accende di magia il Monastero del Carmine. Un’installazione proposta da Ttb e casa degli alfieri, sostenuta dall’Amministrazione comunale, che invita grandi e piccini a perdersi in un mondo sorprendente regalando a tutti la gioia della meraviglia. «La ricorrenza di Santa Lucia rappresenta per Bergamo un patrimonio culturale e identitario di grande valore, una festa per vivere antiche tradizioni e condividere quei riti di attesa e preparazione tanto cari a bambine e bambini. Valorizzarla significa non soltanto preservare una memoria condivisa, ma anche riconoscere il ruolo che queste celebrazioni svolgono nella vita della comunità, come momenti di aggregazione e condivisione» ha spiegato Sergio Gandi, assessore alla Cultura a Bergamo.

Tutte le attività proposte sono gratuite per i bambini e le bambine (tranne dove diversamente indicato). Le prenotazioni obbligatorie si ricevono fino a esaurimento dei posti.

Santa Lucia va nei musei e all’orto botanico

6 dicembre - ore 16

Civico Museo Archeologico

piazza Cittadella 9 - Aula didattica

Verso la luce del giorno. Giochiamo a Senet!

Laboratorio (6-10 anni)

A cura del Centro Didattico Culturale

Nel giorno più buio dell’anno, quando le tenebre sembrano avere il sopravvento, celebriamo il ritorno della luce, sfidandoci in una partita a Senet. Grazie a questo gioco egizio, simbolo del viaggio dell’anima verso l’Aldilà, avanziamo come i viandanti dell’eternità, fino a raggiungere la luce del giorno. E al termine della sfida, una sorpresa ci attende!

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

7 dicembre - ore 15

Orto Botanico Lorenzo Rota

piazza Cittadella - Sala Viscontea

Creazioni d’inverno

Laboratorio (5-12 anni)

Mentre il mondo delle piante va in riposo, continua a offrirci materiali sorprendenti, scopriamoli insieme! Forme, colori e textures delle piante d’autunno e d’inverno sono di ispirazione per creare originali decorazioni vegetali per le nostre feste.

Prenotazione obbligatoria: eventbrite.it

7 dicembre - ore 15.30

Museo diocesano Adriano Bernareggi

piazza Duomo 5

Arte per le feste!

Visita al museo con piccole attività (6-10 anni)

Un percorso per famiglie alla scoperta dell’arte: osservando materiali e tecniche del passato e sperimentando piccole attività, grandi e piccoli scoprono come nascono i colori e le opere. Un’esperienza creativa e sensoriale per vivere insieme la magia dell’arte.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 278151

Biglietti: 2€ bambini, 4€ adulti

8 dicembre - ore 15

GAMeC - Galleria d’arte moderna e contemporanea

via San Tomaso 53

Creature Erranti

Visita con attività (4-7 anni)

Un viaggio tra creature immaginarie! Bambine e bambini possono esplorare la mostra TEN Atelier dell’Errore e dare vita ai propri compagni fantastici in un divertente e appassionante percorso creativo.

Prenotazione obbligatoria: [email protected]

13 dicembre - ore 15.30

14 dicembre - ore 10.30

Fondazione Accademia Carrara

piazza Giacomo Carrara 82

La stanza della creatività

Percorso guidato (13 dicembre: 3-5 anni, 14 dicembre: 6-12 anni)

Quest’anno la Santa non porta pacchetti e regalini ma una stanza intera di sorprese per bambine e bambini curiosi. Cosa si nasconde in questo spazio misterioso? Un indizio per voi: solo le persone più creative potranno scoprirlo!

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 328 1721727

Biglietti: da 0 a 10€

14 dicembre - ore 15

Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi

piazza Cittadella 10

Ali della notte

Laboratorio (6-11 anni)

Nella notte, gufi, civette e barbagianni volano nel silenzio della natura che riposa. Ma cosa li rende così affascinanti? Quali tracce lasciano? Un laboratorio guidato alla scoperta dei segreti dei rapaci notturni, silenziosi predatori che fanno della notte il loro mondo.

Prenotazione obbligatoria: eventbrite.it

14 dicembre - ore 16

Convento di San Francesco - Museo delle storie di Bergamo

piazza Mercato del fieno 6/a

Natale da cartolina

Laboratorio per famiglie con visita (6-11 anni)

Inumidisci, incolla e imbuca: un piccolo gesto d’amore per un dono che nasce davvero dal cuore. Lasciati ispirare da alcune cartoline anni Cinquanta dalle raccolte del museo per realizzare dolci messaggi di auguri da spedire ai tuoi cari o da trasformare in originali decorazioni natalizie.

Prenotazione obbligatoria: ticketlandia.com

Biglietti: ingresso in museo gratuito; attività 3€ bambini, 5€ adulti

Bambine e bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto che partecipa all’attività

Santa Lucia va a teatro

6 dicembre - ore 15.30

Auditorium CULT! - Palazzo della Libertà

via Norberto Duzioni 2

I racconti delle città invisibili

Teatro d’attore e di figura (+5 anni)

Di Controsenso Teatro (Cremona)

Con Alberto Branca, Massimiliano Grazioli, Alessandro Davo

Testo e regia di Massimiliano Grazioli

A cura di Associazione ARTS - I Teatri dei Bambini

Tre eccentrici perdigiorno che si guadagnano il pane quotidiano grazie alle loro abilità artistiche, trovano un carretto abbandonato nel deserto e lo credono appartenuto a Marco Polo. Inizia così un viaggio denso di imprevisti, un’avventura che si confonde con la vita, un destino da inseguire che li porterà alla scoperta di sé stessi.

A seguire: A Regola d’arte, incontro con i protagonisti della scena.

Prenotazione consigliata: 035 211211 | 375 5478181 (whatsapp)

Biglietti: 8€

7 dicembre - ore 16.30

8 dicembre - ore 15.30 e 17.30

12 dicembre - ore 17.30

Teatro San Giorgio

via San Giorgio 1/F

La lanterna di Santa Lucia

Spettacolo teatrale (+3 anni)

Di Teatro Prova

Quella tra il 12 e il 13 dicembre è la notte dei desideri: bambine e bambini hanno scritto le letterine e aspettano di riceverei loro doni. Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono... come fa a leggere le letterine e a consegnare i regali? La sua magia è nella luce della lanterna che ha sempre con sé.

Prevendita consigliata: 035 4243079 | 348 3265801 (whatsapp) | teatroprova.com

Biglietti: 7€

13 dicembre - ore 15.30

Teatro Sociale

via Colleoni 4

Disney in concert

Concerto (+5 anni)

A cura di Fondazione Teatro Donizetti

Un’incantevole voce, accompagnata da sette musicisti, ripropone quella magia disneyana che da un secolo fa sognare grandi e piccini con le sue ormai classiche creazioni cinematografiche. Rivedute nei raffinati e accattivanti arrangiamenti di Domenico Clapasson, alcune indimenticabili melodie tratte dalle più riuscite produzioni disneyane soddisfano il gusto del pubblico di ogni età.

Prevendita consigliata: [email protected] |035 4160 601/602/603

Biglietti: da 15 a 20€

13 dicembre 2025 - ore 15.30

Auditorium CULT! - Palazzo della Libertà

via Norberto Duzioni 2

Il Natale di Gianduja

Teatro di burattini tradizionali (+3 anni)

Di Marionette Grilli (Torino)

A cura di Associazione ARTS - I Teatri dei Bambini

Il perfido Belzebù ha rapito Babbo Natale! Non sopporta la gioia di questo giorno e decide quindi di privare il Natale del suo vero significato, trasformandolo in una festa consumista in cui egoismo e avidità rendono tutti più tristi e soli. Ma grazie al saggio Gianduja, aiutato dai bambini presenti in sala, Babbo Natale verrà liberato e tutti potranno festeggiare un Natale pieno di allegria e serenità.

A seguire: A Regola d’arte, incontro con i protagonisti della scena.

Prenotazione consigliata: 035 211211 | 375 5478181 (whatsapp)

Biglietti: 8€

13 dicembre - ore 16

Spazio Caverna - Teatro Caverna

via Tagliamento 7

Le storie di Santa Lucia

Spettacolo teatrale (+5 anni)

Di Teatro Caverna

Dalla Svezia alla Sicilia, dall’America del Sud a Verona… un curioso viaggio tra i racconti e le tradizioni della santa più attesa dell’anno, a ritmo di musica, accompagnati da divertenti parodie e momenti di animazione.

Prenotazione consigliata: [email protected] | 389 1428833

13 dicembre - ore 16.30

Teatro di Loreto

largo Guglielmo Rontgen 4

Un dono per Lucia

Spettacolo teatrale (3-10 anni)

Di Pandemonium Teatro

Durante una notte di consegne, un fattorino esausto riceve un misterioso pacchetto da Gastaldo, aiutante di Santa Lucia. Inizia così un viaggio magico che lo porterà a riscoprire il valore del tempo lento, dell’attesa e della meraviglia. Una fiaba teatrale che intreccia realtà e immaginazione.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 235039 | vivaticket.com

Biglietti: da 4 a 7€

14 dicembre - ore 10.45 e 16.30

Teatro San Giorgio

via San Giorgio 1/F

A casa di una stella

Spettacolo teatrale (1-4 anni)

Di Teatro Prova

Per celebrare il Natale siete tutti invitati a casa di una stella. Immersa in un’atmosfera magica, la piccola stella vi mostrerà le sue stanze piene di giochi, storie e qualche segreto!

Prevendita consigliata: 035 4243079 | 348 3265801 (whatsapp) | teatroprova.com

Biglietti: 7€

14 dicembre - ore 16.30

Teatro di Loreto

largo Guglielmo Rontgen 4

Gli omini rossi e Babbo Natale

Spettacolo teatrale (3-10 anni)

Di Compagnia Teatrale Mattioli

A cura di Pandemonium Teatro

Olga, buffa cantante, racconta tra comicità e poesia la nascita della leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo-palcoscenico prende vita il mondo innevato degli Omini rossi. Ma che legame li unisce a Babbo Natale? Olga saprà svelarne le incredibili origini?

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 235039 | vivaticket.com

Biglietti: da 4 a 7€

Santa Lucia va al cinema

13 dicembre - ore 15.45

Cinema Conca Verde

via Mattioli 65

Super Charlie

Film di animazione (5-13 anni)

Di Jon Holmberg - Svezia, Danimarca 2024

A cura di SAS - Servizio Assistenza Sale cinematografiche

Un umoristico racconto animato che educa alla trasformazione della gelosia in complicità. Il film è tratto dall’omonima serie di bestseller scritta da Camilla Läckberg.

Prevendita consigliata: sas.bg.it

Biglietti: da 5.50 a 6.50€

14 dicembre - ore 15

Lo schermo bianco

via Daste e Spalenga 13

One, Two, Tree: Sei storie, tutte diverse, da guardare insieme

Cortometraggi animati, senza dialoghi (+3 anni)

A cura di Lab 80 film, in collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus

Boris il fornaio, L’omino da taschino, C’era una volta a Dragonville, La bici e l’elefante, La gabbia, One two tree: sei cortometraggi animati adatti a tutt* che, con tecniche e ambientazioni diverse, parlano di come le scelte, i desideri, gli ostacoli e gli avvenimenti della vita di ciascuno, se condivisi, possono diventare un motivo per spartire le difficoltà.

Prevendita consigliata: lab80.18tickets.it

Biglietti: da 4.50 a 5.50€

Santa Lucia va in città

6 dicembre - ore 16

7 dicembre - ore 10.30

Palazzo Moroni

via Porta Dipinta 12

Aspettando Santa Lucia

Attività per famiglie (6-10 anni)

Attraverso le sale di Palazzo Moroni, popolate da figure allegoriche e dai protagonisti di celebri miti, grandi e piccini hanno modo di scoprire le tradizioni natalizie della famiglia Moroni. A fine attività, realizziamo insieme una graziosa busta per la letterina a Santa Lucia.

Prenotazione consigliata: 035 0745270 | palazzomoroni.it

Biglietti: da 4 a 14€

10 dicembre - ore 17

Ludoteca Locatelli

via Diaz 1 (all’interno del Parco Locatelli)

Il kit per l’asinello

Laboratorio creativo (3-11 anni)

Nella notte più magica e lunga dell’anno, vieni con noi a preparare il tuo kit personalizzato per l’asinello che accompagna Santa Lucia!

Prenotazione obbligatoria: 345 6792697 (whatsapp)

10 dicembre - ore 17

Ludoteca GiocaGulp

via Don Gnocchi 3 (all’interno del Parco Turani)

Ascolta! Non sarà mica un campanello?!?

Laboratorio musicale (3-11 anni)

Un laboratorio dedicato a grandi e piccini, per trascorrere insieme un pomeriggio tra suoni e note musicali, nella paziente attesa del giorno più magico dell’anno.

Prenotazione consigliata: [email protected]

I bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni devono essere accompagnati da un adulto

La conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni di Santa Lucia 11 dicembre - ore 16.45

Biblioteca Caversazzi - Sistema Bibliotecario Urbano

via Torquato Tasso 4

Piccoli passi luminosi

Lettura animata (4-8 anni)

Di Erewhon teatro

Mentre tutti dormono, un piccolissimo folletto porta la luce della sua lanterna e soffia parole dolci agli animali che abitano una fattoria. A piccoli passi luminosi racconterà loro di uno speciale desiderio e di un piccolo pacchetto rosso che non si può aprire. Un racconto dove la magia della luce svela piccole sorprese.

Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 399473

12 dicembre - ore 16.30

Spazio di quartiere Borgo Palazzo

via Borgo Palazzo 125

Giochi in Borgo: aspettando Santa Lucia

Laboratorio creativo (0-6 anni)

A cura di Rete Borgo Palazzo alle Valli e Associazione La Terza Piuma

Un laboratorio creativo per preparare l’accoglienza casalinga di Santa Lucia e del suo asinello! Costruiamo insieme un piccolo kit con paglia, mandarini e materiali di recupero.

Prenotazione consigliata: [email protected] |371 3503510