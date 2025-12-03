Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Mercoledì 03 Dicembre 2025
Santa Lucia arriva a Bergamo, tutte le iniziative in programma
GLI APPUNTAMENTI. Dal 6 al 14 dicembre, quattro itinerari tematici, in diversi quartieri e luoghi della città, con iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie per festeggiare la santa più amata a Bergamo.
Bergamo
Bergamo si prepara ad accogliere la Santa più amata dai bambini con un ricco palinsesto di eventi, curato dall’Assessorato alla Cultura e realizzato in collaborazione con le istituzioni e le associazioni culturali della città.
Un programma che, come già avvenuto lo scorso anno, vedrà, dal 6 al 14 dicembre, la Santa «percorrere» instancabile con il suo asinello quattro itinerari – musei e Orto Botanico, teatro, cinema, città – in tanti quartieri e luoghi diversi, accompagnando per mano i più piccoli e le famiglie in interessanti avventure, tra natura, scienza, arte, letture e spettacoli.
Tutte le attività proposte sono gratuite per i bambini e le bambine (tranne dove diversamente indicato). Le prenotazioni obbligatorie si ricevono fino a esaurimento dei posti
Cuore luminoso di questa programmazione è il Luna Park delle Meraviglie, che accende di magia il Monastero del Carmine. Un’installazione proposta da Ttb e casa degli alfieri, sostenuta dall’Amministrazione comunale, che invita grandi e piccini a perdersi in un mondo sorprendente regalando a tutti la gioia della meraviglia. «La ricorrenza di Santa Lucia rappresenta per Bergamo un patrimonio culturale e identitario di grande valore, una festa per vivere antiche tradizioni e condividere quei riti di attesa e preparazione tanto cari a bambine e bambini. Valorizzarla significa non soltanto preservare una memoria condivisa, ma anche riconoscere il ruolo che queste celebrazioni svolgono nella vita della comunità, come momenti di aggregazione e condivisione» ha spiegato Sergio Gandi, assessore alla Cultura a Bergamo.
Santa Lucia va nei musei e all’orto botanico
6 dicembre - ore 16
Civico Museo Archeologico
piazza Cittadella 9 - Aula didattica
Verso la luce del giorno. Giochiamo a Senet!
Laboratorio (6-10 anni)
A cura del Centro Didattico Culturale
Nel giorno più buio dell’anno, quando le tenebre sembrano avere il sopravvento, celebriamo il ritorno della luce, sfidandoci in una partita a Senet. Grazie a questo gioco egizio, simbolo del viaggio dell’anima verso l’Aldilà, avanziamo come i viandanti dell’eternità, fino a raggiungere la luce del giorno. E al termine della sfida, una sorpresa ci attende!
Prenotazione obbligatoria: [email protected]
7 dicembre - ore 15
Orto Botanico Lorenzo Rota
piazza Cittadella - Sala Viscontea
Creazioni d’inverno
Laboratorio (5-12 anni)
Mentre il mondo delle piante va in riposo, continua a offrirci materiali sorprendenti, scopriamoli insieme! Forme, colori e textures delle piante d’autunno e d’inverno sono di ispirazione per creare originali decorazioni vegetali per le nostre feste.
Prenotazione obbligatoria: eventbrite.it
7 dicembre - ore 15.30
Museo diocesano Adriano Bernareggi
piazza Duomo 5
Arte per le feste!
Visita al museo con piccole attività (6-10 anni)
Un percorso per famiglie alla scoperta dell’arte: osservando materiali e tecniche del passato e sperimentando piccole attività, grandi e piccoli scoprono come nascono i colori e le opere. Un’esperienza creativa e sensoriale per vivere insieme la magia dell’arte.
Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 278151
Biglietti: 2€ bambini, 4€ adulti
8 dicembre - ore 15
GAMeC - Galleria d’arte moderna e contemporanea
via San Tomaso 53
Creature Erranti
Visita con attività (4-7 anni)
Un viaggio tra creature immaginarie! Bambine e bambini possono esplorare la mostra TEN Atelier dell’Errore e dare vita ai propri compagni fantastici in un divertente e appassionante percorso creativo.
Prenotazione obbligatoria: [email protected]
13 dicembre - ore 15.30
14 dicembre - ore 10.30
Fondazione Accademia Carrara
piazza Giacomo Carrara 82
La stanza della creatività
Percorso guidato (13 dicembre: 3-5 anni, 14 dicembre: 6-12 anni)
Quest’anno la Santa non porta pacchetti e regalini ma una stanza intera di sorprese per bambine e bambini curiosi. Cosa si nasconde in questo spazio misterioso? Un indizio per voi: solo le persone più creative potranno scoprirlo!
Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 328 1721727
Biglietti: da 0 a 10€
14 dicembre - ore 15
Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi
piazza Cittadella 10
Ali della notte
Laboratorio (6-11 anni)
Nella notte, gufi, civette e barbagianni volano nel silenzio della natura che riposa. Ma cosa li rende così affascinanti? Quali tracce lasciano? Un laboratorio guidato alla scoperta dei segreti dei rapaci notturni, silenziosi predatori che fanno della notte il loro mondo.
Prenotazione obbligatoria: eventbrite.it
14 dicembre - ore 16
Convento di San Francesco - Museo delle storie di Bergamo
piazza Mercato del fieno 6/a
Natale da cartolina
Laboratorio per famiglie con visita (6-11 anni)
Inumidisci, incolla e imbuca: un piccolo gesto d’amore per un dono che nasce davvero dal cuore. Lasciati ispirare da alcune cartoline anni Cinquanta dalle raccolte del museo per realizzare dolci messaggi di auguri da spedire ai tuoi cari o da trasformare in originali decorazioni natalizie.
Prenotazione obbligatoria: ticketlandia.com
Biglietti: ingresso in museo gratuito; attività 3€ bambini, 5€ adulti
Bambine e bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto che partecipa all’attività
Santa Lucia va a teatro
6 dicembre - ore 15.30
Auditorium CULT! - Palazzo della Libertà
via Norberto Duzioni 2
I racconti delle città invisibili
Teatro d’attore e di figura (+5 anni)
Di Controsenso Teatro (Cremona)
Con Alberto Branca, Massimiliano Grazioli, Alessandro Davo
Testo e regia di Massimiliano Grazioli
A cura di Associazione ARTS - I Teatri dei Bambini
Tre eccentrici perdigiorno che si guadagnano il pane quotidiano grazie alle loro abilità artistiche, trovano un carretto abbandonato nel deserto e lo credono appartenuto a Marco Polo. Inizia così un viaggio denso di imprevisti, un’avventura che si confonde con la vita, un destino da inseguire che li porterà alla scoperta di sé stessi.
A seguire: A Regola d’arte, incontro con i protagonisti della scena.
Prenotazione consigliata: 035 211211 | 375 5478181 (whatsapp)
Biglietti: 8€
7 dicembre - ore 16.30
8 dicembre - ore 15.30 e 17.30
12 dicembre - ore 17.30
Teatro San Giorgio
via San Giorgio 1/F
La lanterna di Santa Lucia
Spettacolo teatrale (+3 anni)
Di Teatro Prova
Quella tra il 12 e il 13 dicembre è la notte dei desideri: bambine e bambini hanno scritto le letterine e aspettano di riceverei loro doni. Lucia è la Santa della luce, però i suoi occhi non vedono... come fa a leggere le letterine e a consegnare i regali? La sua magia è nella luce della lanterna che ha sempre con sé.
Prevendita consigliata: 035 4243079 | 348 3265801 (whatsapp) | teatroprova.com
Biglietti: 7€
13 dicembre - ore 15.30
Teatro Sociale
via Colleoni 4
Disney in concert
Concerto (+5 anni)
A cura di Fondazione Teatro Donizetti
Un’incantevole voce, accompagnata da sette musicisti, ripropone quella magia disneyana che da un secolo fa sognare grandi e piccini con le sue ormai classiche creazioni cinematografiche. Rivedute nei raffinati e accattivanti arrangiamenti di Domenico Clapasson, alcune indimenticabili melodie tratte dalle più riuscite produzioni disneyane soddisfano il gusto del pubblico di ogni età.
Prevendita consigliata: [email protected] |035 4160 601/602/603
Biglietti: da 15 a 20€
13 dicembre 2025 - ore 15.30
Auditorium CULT! - Palazzo della Libertà
via Norberto Duzioni 2
Il Natale di Gianduja
Teatro di burattini tradizionali (+3 anni)
Di Marionette Grilli (Torino)
A cura di Associazione ARTS - I Teatri dei Bambini
Il perfido Belzebù ha rapito Babbo Natale! Non sopporta la gioia di questo giorno e decide quindi di privare il Natale del suo vero significato, trasformandolo in una festa consumista in cui egoismo e avidità rendono tutti più tristi e soli. Ma grazie al saggio Gianduja, aiutato dai bambini presenti in sala, Babbo Natale verrà liberato e tutti potranno festeggiare un Natale pieno di allegria e serenità.
A seguire: A Regola d’arte, incontro con i protagonisti della scena.
Prenotazione consigliata: 035 211211 | 375 5478181 (whatsapp)
Biglietti: 8€
13 dicembre - ore 16
Spazio Caverna - Teatro Caverna
via Tagliamento 7
Le storie di Santa Lucia
Spettacolo teatrale (+5 anni)
Di Teatro Caverna
Dalla Svezia alla Sicilia, dall’America del Sud a Verona… un curioso viaggio tra i racconti e le tradizioni della santa più attesa dell’anno, a ritmo di musica, accompagnati da divertenti parodie e momenti di animazione.
Prenotazione consigliata: [email protected] | 389 1428833
13 dicembre - ore 16.30
Teatro di Loreto
largo Guglielmo Rontgen 4
Un dono per Lucia
Spettacolo teatrale (3-10 anni)
Di Pandemonium Teatro
Durante una notte di consegne, un fattorino esausto riceve un misterioso pacchetto da Gastaldo, aiutante di Santa Lucia. Inizia così un viaggio magico che lo porterà a riscoprire il valore del tempo lento, dell’attesa e della meraviglia. Una fiaba teatrale che intreccia realtà e immaginazione.
Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 235039 | vivaticket.com
Biglietti: da 4 a 7€
14 dicembre - ore 10.45 e 16.30
Teatro San Giorgio
via San Giorgio 1/F
A casa di una stella
Spettacolo teatrale (1-4 anni)
Di Teatro Prova
Per celebrare il Natale siete tutti invitati a casa di una stella. Immersa in un’atmosfera magica, la piccola stella vi mostrerà le sue stanze piene di giochi, storie e qualche segreto!
Prevendita consigliata: 035 4243079 | 348 3265801 (whatsapp) | teatroprova.com
Biglietti: 7€
14 dicembre - ore 16.30
Teatro di Loreto
largo Guglielmo Rontgen 4
Gli omini rossi e Babbo Natale
Spettacolo teatrale (3-10 anni)
Di Compagnia Teatrale Mattioli
A cura di Pandemonium Teatro
Olga, buffa cantante, racconta tra comicità e poesia la nascita della leggenda di Babbo Natale. Su un piccolo tavolo-palcoscenico prende vita il mondo innevato degli Omini rossi. Ma che legame li unisce a Babbo Natale? Olga saprà svelarne le incredibili origini?
Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 235039 | vivaticket.com
Biglietti: da 4 a 7€
Santa Lucia va al cinema
13 dicembre - ore 15.45
Cinema Conca Verde
via Mattioli 65
Super Charlie
Film di animazione (5-13 anni)
Di Jon Holmberg - Svezia, Danimarca 2024
A cura di SAS - Servizio Assistenza Sale cinematografiche
Un umoristico racconto animato che educa alla trasformazione della gelosia in complicità. Il film è tratto dall’omonima serie di bestseller scritta da Camilla Läckberg.
Prevendita consigliata: sas.bg.it
Biglietti: da 5.50 a 6.50€
14 dicembre - ore 15
Lo schermo bianco
via Daste e Spalenga 13
One, Two, Tree: Sei storie, tutte diverse, da guardare insieme
Cortometraggi animati, senza dialoghi (+3 anni)
A cura di Lab 80 film, in collaborazione con Bergamo Film Meeting Onlus
Boris il fornaio, L’omino da taschino, C’era una volta a Dragonville, La bici e l’elefante, La gabbia, One two tree: sei cortometraggi animati adatti a tutt* che, con tecniche e ambientazioni diverse, parlano di come le scelte, i desideri, gli ostacoli e gli avvenimenti della vita di ciascuno, se condivisi, possono diventare un motivo per spartire le difficoltà.
Prevendita consigliata: lab80.18tickets.it
Biglietti: da 4.50 a 5.50€
Santa Lucia va in città
6 dicembre - ore 16
7 dicembre - ore 10.30
Palazzo Moroni
via Porta Dipinta 12
Aspettando Santa Lucia
Attività per famiglie (6-10 anni)
Attraverso le sale di Palazzo Moroni, popolate da figure allegoriche e dai protagonisti di celebri miti, grandi e piccini hanno modo di scoprire le tradizioni natalizie della famiglia Moroni. A fine attività, realizziamo insieme una graziosa busta per la letterina a Santa Lucia.
Prenotazione consigliata: 035 0745270 | palazzomoroni.it
Biglietti: da 4 a 14€
10 dicembre - ore 17
Ludoteca Locatelli
via Diaz 1 (all’interno del Parco Locatelli)
Il kit per l’asinello
Laboratorio creativo (3-11 anni)
Nella notte più magica e lunga dell’anno, vieni con noi a preparare il tuo kit personalizzato per l’asinello che accompagna Santa Lucia!
Prenotazione obbligatoria: 345 6792697 (whatsapp)
10 dicembre - ore 17
Ludoteca GiocaGulp
via Don Gnocchi 3 (all’interno del Parco Turani)
Ascolta! Non sarà mica un campanello?!?
Laboratorio musicale (3-11 anni)
Un laboratorio dedicato a grandi e piccini, per trascorrere insieme un pomeriggio tra suoni e note musicali, nella paziente attesa del giorno più magico dell’anno.
Prenotazione consigliata: [email protected]
I bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni devono essere accompagnati da un adulto
11 dicembre - ore 16.45
Biblioteca Caversazzi - Sistema Bibliotecario Urbano
via Torquato Tasso 4
Piccoli passi luminosi
Lettura animata (4-8 anni)
Di Erewhon teatro
Mentre tutti dormono, un piccolissimo folletto porta la luce della sua lanterna e soffia parole dolci agli animali che abitano una fattoria. A piccoli passi luminosi racconterà loro di uno speciale desiderio e di un piccolo pacchetto rosso che non si può aprire. Un racconto dove la magia della luce svela piccole sorprese.
Prenotazione obbligatoria: [email protected] | 035 399473
12 dicembre - ore 16.30
Spazio di quartiere Borgo Palazzo
via Borgo Palazzo 125
Giochi in Borgo: aspettando Santa Lucia
Laboratorio creativo (0-6 anni)
A cura di Rete Borgo Palazzo alle Valli e Associazione La Terza Piuma
Un laboratorio creativo per preparare l’accoglienza casalinga di Santa Lucia e del suo asinello! Costruiamo insieme un piccolo kit con paglia, mandarini e materiali di recupero.
Prenotazione consigliata: [email protected] |371 3503510
6 dicembre 2025 - 11 gennaio 2026
Monastero del Carmine - Teatro tascabile di Bergamo
via Bartolomeo Colleoni 21
Luna Park delle Meraviglie
Progetto ludico, interattivo ed espositivo (0-99 anni)
Il Luna Park delle Meraviglie non è una mostra da guardare soltanto ma è un’installazione eco-logica da vivere, un vero e proprio bio luna park realizzato con materiali naturali. Un “villaggio” fragile che ospita percorsi narrativi, visite guidate, laboratori, azioni teatrali, spettacoli e incontri dedicati alla natura, alla poesia, alla meraviglia e alla forza della fragilità.
Il progetto si fonda sul recupero e riutilizzo dei materiali, mette al centro l’incontro tra le persone, tra generazioni diverse, riscopre metodologie formative dimenticate. L’esperienza, disseminata non solo al piano terra ma anche al primo piano del Carmine, sarà composta da mondi poetici e sorprendenti, da osservare come una mostra d’arte e da vivere in modo interattivo: il movimento degli oggetti e delle giostre sarà infatti attivato manualmente dai visitatori.
Info, orari, date di apertura
Contatti: [email protected] | 035 242095.
