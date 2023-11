Teatro Erbamil, 8 spettacoli per la nuova stagione dedicata a Marcello Magni

Dopo l’esperimento dello scorso anno, con la programmazione suddivisa fra due sale, la stagione teatrale del Teatro Erbamil torna nella storica sede di via Valbona a Ponteranica, recentemente ristrutturata.

La compagnia prosegue il progetto «Per un teatro di comunità» con l’intento di porre l’evento teatrale come opportunità di incontro fra persone: cittadini di Ponteranica, allievi della scuola di teatro, spettatori appassionati e affezionati. Il sottotitolo «Poeti Diffusi», invece, vuole evidenziare la poesia che è alla base della maggior parte degli spettacoli in programma.

Il programma della stagione di Erbamil

Sono otto le proposte di teatro Erbamil che si svolgeranno a Ponteranica da dicembre 2023 a marzo 2024.

Si parte il 2 dicembre con lo spettacolo «Memori» di Lorusso e Macrì, giovani attori che hanno ottenuto diversi premi e riconoscimenti con questa loro opera prima, dal sapore beckettiano, dove ironia e comicità si legano a tematiche esistenziali.

Nel periodo natalizio (23 dicembre con replica il 5 gennaio) Fabio Comana porta in scena il testo scritto da Antonio Catalano «Artaban, la leggenda del quarto Re Mago», definito dall’ autore «poema contadino», che con ironia e poesia racconta la storia di un Re Magio che arriva in ritardo all’appuntamento con la Natività e da questo incidente avrà inizio per lui un viaggio alla scoperta di se stesso

Il 13 gennaio la compagnia Pem, Habitat Teatrali presenta «Toponomastica», per la regia di Rita Pelusio, con l’energia comica e la bravura tecnica dei due attori-musicisti Marta Pistocchi e Pierangelo Frugnoli. Uno spettacolo che utilizza con grande abilità diversi stili, dal cabaret al clown, dalla narrazione al mimo, creando una sorta di originalissimo teatro-canzone comico che racconta le nevrosi della grande città attraverso lo sguardo ironico di due topini.

Il 27 gennaio coincide con la celebrazione della Giornata della Memoria e per questo ospiteremo «Vuoto di memoria» di Tiziano Ferrari e Livio Remuzzi. Uno spettacolo originale e ben interpretato che attraverso il racconto di tre storie diverse mette l’accento sulle manipolazioni della realtà per scopi propagandistici creati dalla dittatura nazifascista, pericolo tuttora presente e di grande attualità, dati i numerosi esempi di come regimi totalitari condizionino i mezzi di informazione, purtroppo spesso ancora favoriti dall’indifferenza.

Il 10 febbraio debutta un nuovo spettacolo prodotto da Erbamil: «Attori a bottega» ideato e diretto da Fabio Comana che lo interpreta con Marco Gavazzeni, Nicola Lorusso e Sara Pagani. Un’idea nata lo scorso anno durante le celebrazioni per i 500 anni del Polittico di Lorenzo Lotto, conservato nella Chiesa parrocchiale di Ponteranica, immaginando la bottega del pittore frequentata da inconsapevoli persone del popolo, chiamate a fare da modelli per i volti delle figure sacre rappresentate. La loro ingenua autenticità, espressa nei dialoghi in cui raccontano le loro storie di vita quotidiana, ci restituisce quell’umanità che forse il Lotto stesso aveva cercato, se fu poi definito dalla critica come pittore «sensibile ai moti dell’animo umano».

Il 24 febbraio il graditissimo ritorno di Coltelleria Einstein con lo spettacolo «Nonnetti» un delizioso, comico e poetico omaggio alla terza età, magistralmente interpretato da Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola con la regia di Valerio Bongiorno. Con poche parole, molto movimento, musica ed atmosfere che a tratti sembrano disegnate per la loro bellezza, lo spettacolo ha conquistato pubblici di tutte le età, vincendo numerosi premi a livello nazionale.

Nell’ultima parte del programma, Erbamil chiuderà la stagione con la ripresa di due spettacoli molto apprezzati dal pubblico nelle scorse stagioni.

Il 9 marzo torna in scena «Paturnie», scritto e interpretato da Fabio Comana con il prezioso accompagnamento musicale di Thomas Pagani alle chitarre. Un’originale performance ambientata in una stazione radio in diretta, con il coinvolgimento del pubblico in sala, che si rinnova ogni anno, aggiornando le «paturnie» raccontate da improbabili personaggi che telefonano alla radio all’attualità del momento.

Thomas Pagani e Fabio Comana in Paturnie Sabato 23 marzo la stagione chiude con «Amare Acque Dolci», spettacolo simbolo dell’impegno ecologico di Erbamil, in una nuovissima versione aggiornata; sia nei contenuti, affrontando le più recenti problematiche relative alla gestione dell’acqua frutto del cambiamento climatico, sia nella formazione che vede i giovani Sara Pagani e Alberto Viscardi affiancare gli storici attori Giuliano Gariboldi e Marco Gavazzeni.

La Stagione Teatrale di Erbamil è realizzata in collaborazione e con il contributo del Comune di Ponteranica, assessorato alla cultura, e grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca.